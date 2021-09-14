Построили 50 ЖК и лишь одну школу: инфраструктура Одессы трещит по швам

В Одессе из-за массовой застройки жилыми высотками и недостаточного развития социальной инфраструктуры возник острый дефицит мест в школах и в детсадах.

Как сообщает "Монитор", за последние семь лет здесь построили один детсад и одну школу, а новых ЖК – около 50.

"С 2015 по 2021 год в городе была построена лишь одна школа – "Европейский" лицей на ул. Говорова, 8а на 1000 мест и один детский сад № 43 на ул. Марсельской, 54 на 120 мест. За этот же период времени в Одессе было введено в эксплуатацию примерно 49 700 квартир в новых жилых комплексах, а это, в свою очередь, приблизительно 124 000 жильцов. Из этого количества жильцов примерно четверть – дети", - пишет издание.

Описание: Школы в украинских мегаполисах переполнены Источник: Alt:

Это привело к тому, что существующие школы и дошкольные учреждения переполнены. Вместе с тем, власти Одессы не спешат привлекать застройщиков к выполнению определенных обязательств перед городом таких, как обеспечение будущих жильцов местами в школах и садах.

Как сообщали НЕРУХОМІ, проблема с избыточной застройкой высотками существует не только в Одессе. Так, в Киеве массовое возведение новых жилых комплексов на Оболони, Позняках и других спальных районах привело к переполненности существующих учебных заведений.

К примеру, на Минском массиве уже сегодня в школах учатся по 35 учеников в классе и выше, которые совсем не рассчитаны на такое количество. При этом столичные власти разрешили застройщикам возвести здесь еще около 25 домов высотой до 25 этажей без существенного развития социальной инфраструктуры.

Еще более сложная ситуация сложилась в пригороде Киева. В селе Крюковщина пришлось провести две праздничных линейки, а из-за переполненности классов ученикам приходится сидеть в коридоре. Все дело в том, что здесь появились около 20 ЖК, при этом с 1993 года не построено ни одной государственной школы.