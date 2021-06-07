ФГИ собирается продать под застройку 113 га на Минском массиве в Киеве

Фонд госимущества выставил на продажу 113 га земли на севере Оболонского района Киева в районе улиц Озерная, Богатырская и Северная, целевое назначение которой – строительство, эксплуатация и обслуживание жилых домов и социально-культурных объектов.

Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в пресс-службе ФГУ.

Как говорится в сообщении, рядом с участком, который продается под застройку, расположено Министерское озеро, залив с причалом, зеленая зона, подходящая для занятия спортом и отдыха, станция метро "Героев Днепра".

Участок уже не однократно выставляли на аукцион, но покупателя найти так и не удалось. На данный момент земля находится на балансе Родовид Банка. Аукцион пройдет по голландской модели с пошаговым понижением стартовой цены. Проведение торгов запланировано на 30 июня в системе ProZorro. Стартовая цена лота – 370 млн гривен.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее ФГИ обратился к мэру Виталию Кличко с предложением отложить вопрос с утверждением детального плана территорий, который предусматривает застройку Минского массива в Оболонском районе Киева, до принятия судебных решений.

В пределах улиц Кондратюка, Калнышевского и западной стороны леса Пущи-Водицы, собираются построить новый микрорайон. Он будет состоять из 19 высоток (от 16 этажей) приблизительно для 11 тысяч новых жителей. Строительство должно было начаться в рамках инвестиционного договора с ООО "Датолит", которое аффилирована с ассоциацией Stolitsa Group. Руководителем ООО "Датолит" значится Наталья Угрин, бенефициаром – Владислава Молчанова, она же владелица компании Stolitsa Group.

Против застройки Минского массива активно выступают местные жители.