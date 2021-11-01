Продажа "Большевика" и конфликты с застройщиком: как рынок пережил октябрь

Продажа бывшего завода "Большевик", столкновения из-за строительства на Никольской Слободке и манипуляции с документами ЖК 50Avenue – главные события на рынке недвижимости, произошедшие в октябре.

Об этом и немного другом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Продажа "Большевика": важное решение с неприятным осадком

Описание: Завод "Большевик" продали 27 октября Источник: epravda.com.ua Alt:

В Фонде госимущества помпезно заявили, что 27 октября продали Первый киевский машиностроительный завод (он же бывший "Большевик") компании "Дженерал Коммерс" из структуры uFuture Василия Хмельницкого. Многие эксперты поприветствовали это решение, отметив, что эта приватизация давно уже назрела. В прошлом предприятие хоть и было флагманом производства, но уже много лет как висело мертвым грузом. Завод накопил многомиллионные долги, а цеха в центре Киева стоят в руинах.

Согласно условий, новый собственник должен сохранить основные виды деятельности и погасить долги завода – порядка 500 млн гривен. Кроме того, он должен инвестировать в ремонт и модернизацию дочернего предприятия в Жашкове (Черкасская область) порядка 57 млн гривен. Для других же участков завода, а это более 50 га в четырех областях, включая 35 га на Шулявке в Киеве, условия приватизации не устанавливают никаких требований в использовании новым владельцем. Таким образом к аукциону попытались привлечь крупных застройщиков, предложив им лакомый кусок земли в столице возле самой станции метро.

Изначально участие в аукционе подтвердили 15 компаний, и многие ожидали увидеть страсти и борьбу, но этого так и не произошло. На сам аукцион пришли лишь три участника, при этом торговались только два. Да и торгами в целом это назвать довольно сложно. В итоге цена от стартовой выросла лишь на 40 млн гривен, что невольно наталкивает на мысли о некой договоренности, которая была достигнуты еще до аукциона.

В свою очередь источник Экономической правды заявил, что "Хмельницкий и Иванов подготовились к приватизации "Большевика" заранее, "по беспределу" забрав права собственности на 6 тысяч квадратных метров недвижимости".

Как отмечается, они отпугнули потенциальных участников, а один из столичных девелоперов на правах анонимности назвал аукцион фарсом: "Они даже не сделали вид честных торгов".

По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, проведение подобных приватизаций, не сигнализирует инвесторам ни о чем-то хорошем. "Государственная машина оказалась бессильна против скоординированных действий группы лиц, фактически противодействующий успеху проекта. Да и на конкурентном аукционе с большим количеством по-настоящему заинтересованных участников можно было бы привлечь гораздо больше денег в бюджет. Где-то в два раза больше", - отметил эксперт.

Таким образом, подводя итог, можно сказать то, что приватизация состоялась это, несомненно, положительный момент. Но аукцион не стал по настоящему прорывным, из-за того, что государство так и не стало гарантом и в какой-то момент дистанцировалось от его проведения, разрешив участникам самим все порешать на своих условиях.

ЖК 50Avenue: есть ли шанс совладать с "монстром на Шулявке"

Описание: Строительство ЖК 50Avenue Источник: Alt:

В середине октября появилась информация, что строительство скандального ЖК 50Avenue на проспекте Победы, 50а в Шевченковском районе Киева таки узаконили. В частности, об этом написал эксперт Георгий Могильный на своей странице в социальной сети.

По его словам, на портале Единой госсистемы в сфере строительства скрыли информацию по данному жилому комплексу, хотя еще 13 октября она были с статусом "Ожидает подписания". Затем, как выяснил эксперт, кто-то изменил майскую запись с отказом во внесении изменений в несуществующее разрешение 2010 года. Таким образом, застройщик получил действующее разрешение. Могильный считает, что за этим может стоять Госинспекция архитектуры и градостроительства. Он заявляет, что ранее ГАСИ всегда отказывала в соответствии с протоколами разрешительной комиссии, а последние изменения вносила уже ГИАГ.

Вместе с тем, Госинспекция архитектуры и градостроительства официально пообещала провести проверку стройки на проспекте Победы, 50а. На ее сайте сообщили, что инспектора уже допустили на стройплощадку, он работает с документами ЖК. О результатах проинформируют общественность до 8 ноября.

Вместе с тем, стоит отметить, что застройщик и ранее был замечен в манипуляциях с разрешительными документами. К примеру, в е-системе в начале этого года появились данные о разрешении на строительство ЖК 50Avenue. Абсурдность этой ситуации в том, что ГАСИ не согласовывала это строительство, тем не менее здесь появилась информация о внесении изменений в несуществующем разрешении.

Отметим, несмотря на то, что у застройщика в арсенале разрешительной документации есть только зарегистрированное в Реестре строительной деятельности уведомление о начале подготовительных работ (что подразумевает лишь подготовку участка к строительству), он уже вырыл на участке котлован. Сможет ли новосозданная ГИАГ совладать с "монстром на Шулявке" пока сказать трудно, ведь у того всегда может найтись пятый туз в рукаве.

Битва за Никольскую Слободку

Описание: Конфликт из-за строительства ЖК на улице Никольско-Слободской, 7-9 Источник: Alt:

В октябре из-за строительства жилого комплекса на улице Никольско-Слободской, 7-9 в Днепровском районе Киева разгорелись самые настоящие бои. Местные жители требуют остановить стройку, пытаясь заблокировать заезд строительной техники на участок.

Как утверждают активисты, застройщик заручился поддержкой "титушек" и после столкновений с ними зачастую пострадавших приходится госпитализировать.

В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко заявил, что полиция фактически поддержала застройщика Никольской Слободки и вместе с молодчиками помогала разблокировать проезд строительной техники.

Как выяснили эксперты НЕРУХОМІ, ЖК на Никольско-Слободской, 7-9 возводится с грубыми нарушениями земельного и водного законодательства. Тем не менее, ГАСИ выдала заказчику – ООО "Новая Слободка" разрешение на выполнение строительных работ без согласования с органом охраны культурного наследия.

Помимо этого, в декабре 2019 года Киевсовет отказал в возобновлении договоров аренды земельных участков. Более того, разрешили разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков и обустройства парка отдыха "Никольская Слободка" вдоль Русановской протоки Днепра.

Эксперты подчеркивают, что указанные обстоятельства могут помешать в реализации проекта, так как есть основания для отмены градусловий и разрешений, выданных на застройку трех земельных участков. А учитывая общий накал страстей вокруг данного комплекса инвестирование в него является крайне рисковым.

Цифры и статистика

Описание: Статистика, опубликованная в прошлом месяце Источник: Alt:

В Украине в сентябре средняя цена квадратного метра в квартирах снизилась на 3,1% с $929 до $901. Как выяснили портал "Увекон" и Ассоциация специалистов по недвижимости, наиболее сильно упала стоимость четырехкомнатных квартир – почти на 8%. Однокомнатные квартиры же практически не подешевели – цены снизились на символические 0,6%.

На рынке недвижимости в сегменте частных усадеб также наблюдается замедление темпов роста, спрос реализован на 90%. Наибольшей популярностью пользовались дома, площадь которых не превышает 150 "квадратов" и расположением не дальше 20 км от мегаполиса. Колебание цен в этом сегменте не превысило 5%.

В сентябре рынок аренды жилья в крупнейших городах Украины развивался равномерно, спрос незначительно превышал предложение, таким образом это позволило сформировать цены. Ставки в городах-миллионерах выросли в среднем на 10%. В других областных центрах рост цен был менее заметен и не превышал 5%.

А вот стоимость строительных материалов должно существенно вырасти из-за сильного подорожания газа. По данным всеукраинского союза производителей стройматериалов из-за скачка цен на газ около 91% предприятий станут убыточными уже в октябре, до ноября их число вырастет до 96%. При этом около 49% производителей готовы остановить производство, если цены на голубое топливо будут на октябрьском уровне. Дорогие стройматериалы в свою очередь ударят по застройщикам, и те будут вынуждены тоже поднять цены на жилье. Это также поставит под угрозу выполнение планов по строительным объемам в пределах финансирования на 2021 год. Поэтому ожидаемого большого снижения цен на первичном рынке может и не произойти. Эту мысль, в частности, подтвердили в девелоперской компании ENSO.

Новости компаний

Описание: Компании отчитались за прошлый месяц Источник: Alt:

Строительная компания Perfect Group заявляет о возможности покупки жилья по программе "Доступная ипотека 7%". Как сообщается на сайте застройщика, цены снижены и существует льготная программа на трехкомнатные квартиры в ЖК Terracotta. Государственная программа создана для украинцев, чтобы упростить и облегчить процесс покупки недвижимости. Предложение действует при условии наличия квартир.

В рейтинге "Топ-20 крупнейших застройщиков Киева и области за последние восемь лет" Stolitsa Group заняла 2 место. А среди застройщиков, работающих непосредственно в Киеве, компания заняла 1 место, введя в эксплуатацию 77 домов в столице.

Ключевым критерием для попадания в список стало количество новостроек, сданных в эксплуатацию на территории Киева и области в период с 01.01.2014 по 30.06.2021.

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир в интервью СМИ рассказал, что в текущем году квадратный метр в новостройках подорожал на 20%. По его словам, это связано это с двумя факторами: ростом цен на строительные материалы и инфляцией во всем мире.

"С начала текущего года в цене выросли практически все наименования стройматериалов. один только металл вырос в цене почти на 50%. Потянув за собой железобетон, арматуру, радиаторы, кабеля, окна и другие составляющие, в которых есть метал, процентов на 30. Подорожала минеральная вата, плитка, щебень, песок", - подчеркнул Кушнир.

В City One Development также проанализировали рынок столицы за три квартала и пришли к выводу, что средняя цена в столице на первичную жилую недвижимость за первые 3 квартала выросла на 26% в долларовом эквиваленте и составила $1850 за 1 кв недвижимости. Средняя цена в гривне составила 50 тыс. грн за 1 кв. метр, рост цен в гривне за последние 9 месяцев составил 20%. Рост цены за 3й квартал составил 7,5% в долл. США. Структура рынка с начала года почти не изменилась.