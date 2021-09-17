ГИАГ выдала первый документ. Не обошлось без конфуза

Новосозданная Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала первый разрешительный документ, необходимый для проведения строительных работ в Добропольской школе №19 в Донецкой области.

Об этом написал в четверг, 16 сентября, глава Госинспекции Семен Кривонос у себя в Facebook.

По его словам, благодаря полученному разрешению можно будет начать капитальный ремонт пищеблока в школе Доброполья на Донетчине.

"Сегодня их заявление стало первым, которое мы получили через электронную систему. И первым, которую мы за несколько часов подтвердили, после обработки и тщательной проверки главным инспектором строительного надзора ГИАГ Виктором Злобой", - написал Кривонос.

Он также выразил надежду, что в школе быстро проведут строительные работы и улучшат условия.

Между тем, эксперт в сфере градостроительства Григорий Могильный отметил, что первый рабочий день новоиспеченных сотрудников ГИАГ не прошел без конфузов. Так, по его словам, они пока не успели разобраться в названиях документов, которыми занимаются.

"Сначала на официальном сайте заявляют "выдала первый разрешительный документ - о начале выполнения строительных работ". Но "о начале выполнения строительных работ" есть только уведомление, а это не разрешительный документ, его не выдают. Потом пишут "разрешение", но разрешение должно быть "на выполнение строительных работ". Но это только их первый рабочий день - я в них верю, со временем они способны изучить даже названия различных документов и процедур", - подчеркнул Могильный.

Он также отметил, что распиаренная Единая государственная электронная система в градостроительстве так полноценно и не заработала – никакие документы в ней так и не появились.

Могильный также проверил и декларацию инспектора Злобы, которая оказалась кристально чистой в прямом смысле слова. "2020 год он вообще прожил без денег - ни заработка, ни накоплений, ни работы", - подчеркнул эксперт.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 15 сентября Кабмин одобрил запуск Госинспекции архитектуры и градостроительства. Правительство согласилось с Министерством развития общин и территорий о возможности осуществления Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства полномочий и выполнения функций по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

В последние две недели работы ГАСИ выполнила двухмесячную "норму" по выдаче разрешительных документов.