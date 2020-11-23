ГАСИ разрешила: что, кому и за сколько попыток

НЕРУХОМІ традиционно подготовили перечень жилых комплексов (СС3), в отношении которых Госархстройинспекция на прошлой неделе "вынесла свой вердикт".

Кому из застройщиков ГАСИ позволила строить ЖК на землях промышленности, кому опять отказала во введении объекта в эксплуатацию, а инвесторы каких комплексов могут, наконец, выдохнуть с облегчением и приготовиться к оформлению прав собственности на свое жилье – читайте в нашем материале.

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Кому позволено

Так, единственное разрешение, выданное Госархстройинспекцией на прошлой неделе, получил Интеграл-Буд на строительство жилых домов на землях промышленности, где даже градостроительными условиями и ограничениями не предусмотрена возможность возведения жилья. Закон обошли благодаря названию: "Реконструкция административно-производственного комплекса под многофункциональный комплекс с административно-бытовыми зданиями по пер. Приборный, 10 в Святошинском районе г.Киева. (Первая очередь строительства)". Отметим, что речь идет о I очереди ЖК Академ-Квартал.

Комплексы, которые были введены в эксплуатацию:

ЖК Галактика от Stolitsa Group по ул. Евгения Сверстюка (бывшая ул. Марины Расковой), 4 в Днепровском районе Киева. С третьей попытки жилой дом № 4 (4 очередь) принят в эксплуатацию.

ЖК Розенталь (I очередь) от Руником-Стройинвест по ул. Строительная, 48-50, с. Лиманка, в Овидиопольском районе Одесской области. С первой попытки введено пусковой комплекс №2 (секции №1 и №2) и пусковой комплекс №3 (секции №1 и №2).

ЖК Комфорт Таун от К.А.Н. Девелопмент. Получено два сертификата на 2 паркинга на 300 паркомест каждый (22 очередь строительства 2-й пусковой комплекс паркинг № 2 и 3-й пусковой комплекс паркинг №3).

ЖК просп. Соединения, 3а в Тернополе (2 очередь), заказчик Частное высшее учебное заведение "Институт экономики и предпринимательства".

ЖК Respublika от К.А.Н. Девелопмент по ул. Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в в Голосеевском районе Киева. В эксплуатацию принято трансформаторную подстанцию (№84 на ГП, V очередь, 5 пусковой комплекс).

Отказ на введение в эксплуатацию получили:

ЖК Киевский Путь от Perfect Group по ул. Киевский шлях, 95 в Борисполе. Отказ на введение в эксплуатацию предоставлен на физкультурно-оздоровительный комплекс (3 пусковой комплекс) в связи с не завершением работ, предусмотренных проектной документацией.

ЖК Orange City от GEOS вдоль Лысогорского спуска, напротив группы зданий №26-А в Голосеевском районе Киева. Четвертый отказ за осень по введению жилого дома № 1 (I очередь) предоставлен в связи с не устройством входных групп, отсутствием внутренней отделки мест общего пользования, отсутствием монтажа и пусконаладки индивидуального теплового пункта.

ЖК Харьковский от Киевгорстрой (в прошлом от Укрбуд) на Харьковском шоссе, 210 в Дарницком районе Киева. Два отказа на ЖК предоставлены на 3 и 4 секцию (II очередь) и трансформаторную подстанцию. Это не первая попытка ввести в эксплуатацию указанные секции ЖК Харьковский, но пока не выполнены все работы, предусмотренные проектом.

ЖК Гармония от Киевгорстрой (в прошлом от Укрбуд) по ул. Василия Стуса, 7, в Святошинском районе Киева. Отказ предоставлен в связи с не завершением работ по созданию беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения и непредоставление актов испытания оборудования, инженерных систем, сетей и оборудования.

ЖК Оазис Буковине от Букавинабуд по ул. Немировской в Черновцах (жилой дом №2, пусковой комплекс №2, очередь 1).

ЖК Инфинити от Трест Жилстрой-1 по пер. Ботаническому, 2 в Харькове (1-й пусковой комплекс - жилой дом, ТП). Список незаконченных работ немалый: от монтажа инженерных сетей до благоустройства территории и отделочных работ.

Как будет развиваться работа ГАСК на конец осеннего периода, кто сможет получить право строить, а кто пойдет устранять недостатки в проектах, кому посчастливится ввести свои объекты в эксплуатацию с первого раза, а кому понадобится время для окончания всех проектных решений – следите в постоянной рубрике каждый понедельник вместе с командой НЕРУХОМІ.