Финансирование программы "теплых кредитов": денег явно будет не хватать

Правительство на реализацию программы "теплых кредитов" в этом году выделило 150 млн гривен, таким образом существенно урезав и без того недостаточное ее финансирование.

Как отмечает Ukrаинська Energетика, в Минрегионе рассказали о развитии ситуации с "теплыми кредитами". Изначально предполагалось оставить программу "Энергодом" от Фонда энергоэффективности, но после критики со стороны Евросоюза, украинское правительство решило продлить эту программу и на следующий год, заложив бюджет 150 млн гривен.

Многие эксперты приходят к мысли, что этих денег хватит всего лишь на полтора-два месяца. Как сообщали НЕРУХОМІ, в июле, к примеру, Госэнергоэффективности выплатило 104,1 млн грн возмещения по "теплыми кредитам", привлеченным населением и ОСМД.

Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк отметил, что для того, чтобы удовлетворить потребности рынка необходимо минимум 1,6 млрд гривен. Поэтому большого эффекта от программы в этом году, скорее всего, не будет.

Подчеркнем, что программа "теплых кредитов" стартовала в 2014 году, за все время в ней приняли участие 750 тысяч семей. Участники программы в улучшения энергоэффективности своих домов инвестировали более 8 млрд гривен, при этом государство возместило порядка 3 млрд гривен. В этом году на ее реализацию заложили в бюджет 400 млн гривен. По оценкам Госэнергоэффективности, учитывая спрос, сумму следовало бы увеличить до 2,2 млрд гривен.

Описание: Энергоэффективность жилья можно повысить с помощью "теплых кредитов" Источник: pixabay.com Alt:

Как писали НЕРУХОМІ, правительство планирует продлить программу "теплых кредитов" и на следующий год, заложив расходы в проект Госбюджета. И.о. министра энергетики Ольга Буславец подчеркивает, что, повышая энергоэффективность домов, можно снизить коммунальные платежи до 40%.