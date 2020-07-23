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В июле украинцам возместили более 100 млн гривен по "теплым кредитам"

23.07.2020 - 09:55

В июле Госэнергоэффективности выплатило 104,1 млн грн возмещения по "теплыми кредитам", привлеченным населением и ОСМД.

Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе организации.

В частности, в рамках программы компенсировали:

- 72,2 млн грн - домохозяйствам, которые внедрили энергоэффективные мероприятия в частных домах;

- 30,9 млн грн - ОСМД и ЖСК, которые реализовали общедомовые мероприятия по энергосбережению;

- почти 1 млн грн - семьям, которые установили твердотопливные котлы.

Компенсации по "теплым кредитам"

pixabay.com

Средства из государственного бюджета направлены на счета банков - Сбербанка, Укргазбанка, ПриватБанка, Укрэксимбанка - для дальнейшего перечисления заемщикам "теплых кредитов".

"Благодаря участию в программе семьи получают реальную помощь, что позволяет снять финансовую нагрузку при термомодернизации и быстрее подготовиться к отопительному сезону", - заявил и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

В целом, за этот год из государственного бюджета участникам программы уже возместили 142,4 млн гривен.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в июне 2020 году украинские семьи привлекли более 270 млн грн "теплых кредитов" для повышения энергоэффективности собственного жилья, что на 50 млн меньше, чем в прошлом месяце. А всего в этом году они привлекли более 665 млн грн.

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