Правительство собирается продлить программу "теплых кредитов" на следующий год

Правительство планирует продлить программу "теплых кредитов" и на следующий год, заложив соответствующие расходы в проект Госбюджета.

Об этом рассказала в четверг, 17 сентября, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает Укринформ.

По ее словам, для поддержки мероприятий по энергоэффективности существует не только Фонд энергоэффективности, но и программа соответствующих мероприятий – "теплые кредиты" для населения.

Она напомнила, что только за этот год в энергомодернизацию инвестировали 1 млрд грн, и треть этой суммы была компенсирована из государственного бюджета. Буславец утверждает, что меры по энергоэффективности помогают снизить коммунальные платежи на 20-40%.

И.о. министра отметила, что на прошлой неделе, перед внесением проекта госбюджета в Верховную Раду, в Кабмине проговаривали необходимость продолжения государственной целевой программы "теплых кредитов" еще на год.

В правительстве считают, что это очень эффективная и социально направлена ​​программа. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль согласился при доработке бюджета закладывать средства на эти цели.

Программу "теплых кредитов" собираются продлить dp.informator.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, в июле Госэнергоэффективности выплатило 104,1 млн грн возмещения по "теплыми кредитам", привлеченным населением и ОСМД.