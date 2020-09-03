Дом из пузырей: в Австралии продается необычное здание. Видео

В Австралии недалеко от города Ипсвич выставили на продажу дом, состоящий из бетонных пузырей. В нем 20 комнат, его возраст - 39 лет.

Как сообщает Designboom, дом состоит из 11 бетонных пузырей-куполов от четырех до восьми метров в диаметре. В доме есть гостиная, три спальни, две ванные комнаты, кухня, мастерская, винный погреб, две библиотеки, рабочий кабинет.

На территории также имеется гараж и площадка для гольфа. Стоимость дома – 1,8 млн австралийских долларов.

Его спроектировал архитектор Грэм Бирчелл. По его словам, это был диссертационный проект. Дом был построен в 1981 году.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Мельбурне построили один из самых узких в мире небоскребов, высота которого составила 184 метра, при этом ширина в самой тонкой его части – чуть более 11 метров.