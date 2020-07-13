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В ширине 11 метров: в Австралии построили один из самых тонких небоскребов в мире. Фото

13.07.2020 - 11:16

В Мельбурне построили один из самых узких в мире небоскребов, высота которого составила 184 метра при этом ширина в самой тонкой его части – чуть более 11 метров.

За строительство необычного здания взялась австралийская архитектурная фирма Bates Smart, передает Dezeen.

Один из самых тонких небоскребов в мире

dezeen.com

В здании располагаются 259 квартир на 60 жилых этажах. Для жильцов предусмотрены ряд удобств. В частности, на 27 этаже есть столовая, спортзал, бар на террасе под открытым небом. Лифты и лестничные пролеты достраивались отдельно. Полы этого дома имеют Н-образный план. Каждый из этажей состоит из пола толщиной 150 миллиметров, балок, которые поддерживают следующий этаж, а также уже готового фасада.

Один из самых тонких небоскребов в мире

dezeen.com

Как стало известно, строители использовали модульную систему из собранных деталей, что упростило и, соответственно, ускорило процесс строительства. К слову, строительство велось в очень ограниченных условиях – новостройка оказалась "зажата" между двумя зданиями.

Тем не менее, несмотря на это стройка велась с опережением графиков. В целом срок удалось сократить на 10 месяцев, что является очень хорошим результатом.

Один из самых тонких небоскребов в мире

dezeen.com

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