Дело Аркады: объявлено подозрение еще трем лицам

По делу банка Аркада прокуратура объявила о подозрении трем новым лицам. По мнению следствия, они помогли президенту банка Константину Паливоде присвоить 50 млн гривен.

Об этом сообщили во вторник, 22 декабря, в пресс-службе прокуратуры.

В ходе следствия было выяснено, что Аркада и подконтрольная коммерческая фирма заключили фиктивный контракт на 50 млн гривен, а чтобы его обеспечить передали несуществующее оборудование.

Таким образом Паливода в сговоре с руководством коммерческих структур завладел указанными средствами. Затем их перевели на счета подконтрольных фирм и вывели с помощью "мусорных" ценных бумаг.

Описание: В деле Аркады новые подозреваемые Источник: kievvlast.com.ua Alt:

В итоге Аркаде, как управляющему фондом строительства был нанесен ущерб на 50 млн гривен. Это не могла не сказаться на возводимых объектах – ЖК Патриотика и ЖК Эврика.

Относительно подозреваемых решается вопрос с избранием меры пресечения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в сентябре следователи Национальной полиции сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн президенту столичного банка Аркада Константину Паливоде. По данным следствия, он украл деньги, внесенные инвесторами на строительство жилых комплексов.

Напомним, что Нацбанк отнес Аркаду к категории проблемных 25 августа, был введен особый режим контроля за работой финучреждения и назначен куратор.