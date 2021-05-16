Четырехэтажный дом – самый маленький небоскреб в мире. Фото

Самый маленький небоскреб в мире находится в американском Техасе в городе Уичито-Фолс на углу улиц Седьмой и ЛаСалля. Появился он благодаря строительной афере инженера Дж. Д. Макмаона. Он нашел инвесторов под постройку небоскреба высотой 480 футов (или 146 метров). Однако заказчики не заметили, что в контракте высота указана не в футах, а в дюймах. В результате получилось четырехэтажное здание высотой 12 метров.

Описание: Самый маленький небоскреб в мире Источник: zen.yandex Alt:

В 1912 году община Буркбернетт стала городом нефтяного бума после открытия близлежащего нефтяного запаса. Его быстрое заселение и экономический рост начали влиять на соседний город Уичито-Фолс, создавая потребность в новых домах и офисах.

Описание: Самый маленький небоскреб в мире Источник: zen.yandex Alt:

Несколько человек вложили в обещание Макмаона в общей сложности 200 тысяч долларов. В конце концов, он использовал собственность рядом со зданием Newby без разрешения владельца, построил здание высотой 40 футов. Затем он покинул город с оставшимися инвестиционными деньгами.

Описание: Самый маленький небоскреб в мире Источник: zen.yandex Alt:

Позже инвесторы подали в суд на инженера, но судья вынес решение в его пользу. Оказывается, Макмаон следовал согласованным и утвержденным чертежам.

Так в Уичито-Фолс появилось крошечное здание, которое не отвечало потребностям местного офисного пространства, и в котором не было даже лестницы, ведущей на верхние этажи. В течение 1920-х годов его сдали в аренду двум предприятиям, которые впоследствии, после того как Америку накрыла Великая депрессия, были вынуждены отказаться от офисов. Здание долгие годы простояло пустым, власти города несколько раз поднимали вопрос о его сносе, но в итоге так этого и не сделали.

В 2005 году здание Newby McMahon было восстановлено после значительного ущерба, причиненного штормом. Сегодня самый маленький в мире небоскреб является неотъемлемой частью исторического района Уичито. Кроме того, он защищен как исторический памятник Техаса и включен в Национальный реестр исторических мест.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нью-Йорке хотят построить самый длинный небоскреб в мире: его длина составит рекордные 1200 метров. Проект будет носить название The Big Bend. При этом, говоря о рекордной длине здания, не стоит подразумевать его высоту. Весь секрет в том, что оно будет иметь форму арки.