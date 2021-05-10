В Нью-Йорке собираются построить самый длинный в мире небоскреб-арку. Фото

В Нью-Йорке хотят построить самый длинный небоскреб в мире: его длина составит рекордные 1200 метров.

Как сообщает Archdaily, проект будет носить название The Big Bend. При этом, говоря о рекордной длине здания, не стоит подразумевать его высоту. Весь секрет в том, что оно будет иметь форму арки. При этом внизу под аркой будут стоять существующие дома.

Описание: Необычный проект реализуют в Нью-Йорке Источник: archdaily.com Alt:

Описание: Необычный проект реализуют в Нью-Йорке Источник: archdaily.com Alt:

За реализацию проекта возьмется архитектурное бюро Oiio, строительство должно начаться на двух небольших участках на 57-й улице Манхэттена возле знаменитого Центрального Парка. По итогу должно получиться здание высотой в 600 метров, этого хватит для фантастического вида на весь город. Здесь будут располагаться квартиры, стоимость которых будет одной из самых высоких в стране. Для удобства жильцов будут использованы инновационные лифты компании Thyssen Krupp.

Описание: Необычный проект реализуют в Нью-Йорке Источник: archdaily.com Alt:

Стоит отметить, что власти города пока еще не утвердили строительство данного небоскреба, на рассмотрении находятся еще 10 больших проектов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нью-Йорке также планируют построить небоскреб, высотой более 700 метров, он будет состоять из 160 этажей. При этом создатели хотят сделать проект максимально энергоэффективным: здесь будут установлены специальные турбины для ветра и фотоэлектрические фасады.