Чернышов представил план завершения реформы строительства

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Глава Минрегиона Алексей Чернышов на заседании Кабинета министров, которое состоялось в среду, 23 декабря, представил план завершения реформы строительства.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.
По словам министра, цели реформы не меняются, поэтому в конечном итоге Государственная архитектурно-строительная инспекция будет ликвидирована, а в отрасли будут созданы прозрачные условия для работы. В связи с этим Министерство работает по созданию нового законопроекта с привлечением экспертов, общественных организаций и парламентариев. В Верховную Раду документ по планам должен попасть в начале 2021 года.
Обеспечивать контроль на рынке строительства в переходной период будут органы местного самоуправления. Как подчеркнул министр, это будет касаться объектов с классом последствий СС1 и СС2 – в пределах 101 населенного пункта, это составляет порядка 92% всего строительства в Украине.
Глава Минрегиона Алексей Чернышов
strana.ua
"Для этого на прошлом заседании, 16 декабря, Кабмин возобновил действие Постановления КМУ № 553 от 23 мая 2011 года", - подчеркнул Чернышов.
По его словам, важно знать, что ГАСИ не возвращается к контролю строительства, она будет ликвидирована уже в начале следующего года. При этом, чиновник рассказал, что будут также ликвидированы недавно созданные Госинспекция градостроительства и Госсервисстрой. Вместо них будет создана Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) - центральный орган исполнительной власти, которая будет осуществлять архитектурно-строительный контроль и надзор в сфере градостроительства без разрешительно-регистрационных функций.
Во время переходного периода регистрация будет осуществляться органами местного самоуправления с помощью Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Ранее источники НЕРУХОМІ сообщали, что в Украине будет создан новый контролирующий орган в строительной сфере. При этом Госинспекцию градостроительства и Госсервисстрой упразднят.
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