Черная полоса для Интергал-Буда. Какие ЖК не прошли проверку ГАСИ на прошлой неделе

На прошлой неделе лидером по отказам от Государственной архитектурно-строительной инспекции оказался Интергал-Буд – украинский застройщик не смог получить разрешения на строительство по шести своим жилым комплексам.

Каким строительным компаниям ГАСИ с 11 по 16 января предоставила разрешительный документ на возведение ЖК (СС3) или отказала в нем, и какие комплексы ввела в эксплуатацию, а какие решила не вводить – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение получили

1. ЖК Вышгород Сити Парк по пер. Прожекторный в Вышгороде Киевской области (6 очередь строительства, 2 пусковой комплекс). Разрешение получено с первой попытки.

2. ЖК Эмоция от Team Development по ул. Промышленная, 1 в селе Хотов Киево-Святошинского района Киевской области (проектные дома №10, №11, №12, №13). Разрешение получено с четвертой попытки.

В разрешении отказано

1. ЖК Киевская Швейцария от Интергал-Буд по ул. Макаровской в Шевченковском районе Киева.

На прошлой неделе было предоставлено три отказа. Один из них на IV, V, VI, VII, VIII и IX очереди строительства.

Основания для отказа на IV, V, VI, VII, VIII и ІХ очереди: не представлены технические условия по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению; не предоставлен расчет класса последствий (ответственности) и категории сложности; в составе проекта отсутствует план трасс внешних инженерных сетей и коммуникаций масштабом 1:2000; не предоставлено заверенную заказчиком фотокопию документа о назначении лиц, осуществляющих авторский надзор; не предоставлено фотокопию договора на осуществление технического надзора и/или заверенную заказчиком фотокопию документа о назначении лиц, осуществляющих технический надзор; проектирование осуществлено за пределами земельного участка; превышено максимально допустимую плотность населения в пределах жилой застройки; не предоставлено заключение по ОВД; не соблюдены требования ч. 6 ст. 14 ЗУ Об архитектурной деятельности, а именно: главный архитектор города/района согласовывает градостроительное и архитектурное проектное решение объектов, расположенных в исторической части города/исторических ареалах.

Основания для других отказов: не предоставлена выписка из Государственного реестра прав на имеющиеся права на земельные участки; не предоставлен экспертный отчет; не предоставлен приказ о назначении ответственного исполнителя работ; не предоставлены документы о согласовании проектной документации органом охраны культурного наследия; не выполнены требования по обеспечению жильцов комплекса достаточным количеством машиномест; проектирование осуществлено за пределами земельного участка; не выполнены требования по расстоянию от объекта проектирования к прилегающей усадебной застройке; ствол мусоропровода примыкает к жилым помещениям; не предоставлено согласование высотности с уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации.

2. ЖК Нивки Парк от Интергал-Буд по просп. Победы, 67 в Святошинском районе Киева.

На прошлой неделе было предоставлено 8 отказов на строительство комплекса. К сожалению, реестр не содержит данных, на какие именно очереди ЖК Нивки Парк предоставлены замечания.

Основания, указанные в 6-ти отказах: не предоставлено согласование высотности с уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации; объект не обеспечен достаточным количеством машиномест для постоянного и временного хранения автомобилей; проектом не обеспечены нормативные размеры придомовых площадок (для временной стоянки велосипедов); не предоставлен приказ на прораба.

Основания, указанные в 2-х отказах: не предоставлен приказ о назначении ответственного за выполнение строительных работ.

3. ЖК Сырецкие сады от Интергал-Буд по ул. Маршала Гречко, 10-б в Подольском районе Киева.

В декабре 2020 года были возвращены документы на 3 очередь строительства ЖК. К сожалению, реестр не содержит данных, на какие именно очереди ЖК Сырецкие сады предоставлено два отказа на прошлой неделе.

Основания для 1-го отказа: не предоставлена выписка (выписки) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество по имеющимся правам собственности или землепользования земельным участком (земельными участками); не предоставлено согласование высотности с уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации; объект не обеспечен достаточным количеством машиномест для постоянного и временного хранения автомобилей; проектом не обеспечены нормативные размеры придомовых площадок (для временной стоянки велосипедов); не выполнены требования по устройству лифтов с проходной кабиной; предоставленные технические условия на водоснабжение и водоотведение получены после проведения экспертизы проекта.

Основания для 2-го отказа: не предоставлено согласование высотности с уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации; объект не обеспечен достаточным количеством машиномест для постоянного и временного хранения автомобилей; проектом не обеспечены нормативные размеры придомовых площадок (для временной стоянки велосипедов); не выполнены требования по устройству лифтов с проходной кабиной; представленные технические условия на водоснабжение и водоотведение получены после проведения экспертизы проекта строительства.

4. ЖК Академ-Квартал от Интергал-Буд по пер. Приборный, 10 в Святошинском районе Киева.

Разрешение на I очередь строительства было получено в ноябре 2020 года. На прошлой неделе застройщик получил два отказа на строительство. Реестр не содержит данных, на какие именно очереди ЖК Академ-Квартал предоставлены замечания.

Напоминаем, что ЖК строится на земельном участке с целевым назначением "для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности".

Основания для отказа: отсутствует нотариально заверенное согласие собственника (собственников) здания (зданий) на проведение строительных работ; не предоставлен приказ о назначении ответственного за выполнение строительных работ; не предоставлен экспертный отчет по рассмотрению проектной документации (что предполагает деление ее на очереди); не предоставлено согласование высотности уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации; не предоставлена выписка (выписки) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество по имеющимся правам собственности или землепользования земельным участком; объект не обеспечен достаточным количеством машиномест для постоянного и временного хранения автомобилей.

5. ЖК Парковые Озера от Интергал-Буд по ул. Воскресенская, 7 в Днепровском районе Киева.

Отказ предоставлен на строительство блока социально-общественного назначения (4 очередь строительства, 4 пусковой комплекс).

Основания для отказа: не предоставлен приказ о назначении ответственного за выполнение строительных работ; не предоставлена выписка (выписки) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество по имеющимся правам собственности или землепользования земельным участком (земельными участками); предоставленные технические условия на водоотведение получены после проведения экспертизы проекта строительства; в заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ неверно указано название объекта строительства; не представлено согласование высотности с Министерством обороны Украины, Укравиарухом и уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации.

6. ЖК Голосеевский от Интергал-Буд по ул. Васильковская, 37 в Голосеевском районе Киева.

Комплекс получил сразу два отказа.

Отметим, что старт продаж начался летом 2019 года, однако разрешение на строительство до сих пор не получено.

Основания для отказа: не предоставлена выписка (выписки) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении зданий и инженерных сооружений, которые реконструируются, подвергаются капитальному ремонту, поскольку согласно экспертного отчета на земельном участке размещены здания и сооружения, которые подлежат демонтажу; не предоставлены градостроительные условия и ограничения; не предоставлен приказ о назначении ответственного лица за выполнение строительных работ; не предоставлено заключение по оценке воздействия на окружающую среду, поскольку проектные решениями предусмотрено устройство подземного-надземного паркинга на 162 машиноместа, что подпадает под Закон Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду" строительство (обустройство) автостоянок на площади не менее 1 гектар и более чем на 100 паркомест.

7. ООО "Торговый комплекс" на строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Ковпака, 59/4 в Сумах (достройка незавершенного строительства).

Основания для отказа: не предоставлен приказ на ответственного исполнителя работ; в составе проектной документации отсутствуют сведения о согласовании проектных решений с центральным органом в сфере охраны культурного наследия; не соблюдены требования ч. 6 ст. 14 ЗУ Об архитектурной деятельности; не сохранено нормативное количество машиномест.

8. ЖК На Прорезной 2 от Comfort Life по ул. Центральная (улица Чапаева), 1 в поселке Гостомель Киевской области.

Основания для отказа: не предоставлен приказ на ответственного исполнителя работ; не сохранено нормативное количество машиномест; не предоставлены градостроительные условия и ограничения; проектирование осуществлено за пределами земельного участка.

9. Восточное Управление капитального строительства Минбороны на строительство ЖК со встроенным детским садом и подземным паркингом по ул. Клочковской, 228 в Харькове.

Построить ЖК планируют на земле с целевым назначением "для размещения и постоянной деятельности Вооруженных Сил Украины".

Основания для отказа: целевое назначение земельного участка не соответствует намерениям застройки; не предоставлен приказ на ответственного исполнителя работ; отсутствуют согласования с ГП "Украэрорух" и Госавиаслужбы Украины; не сохранено нормативное количество машиномест.

10. ЖК Family-2 в с. Гатное Киево-Святошинского района Киевской области.

Основания для отказа: объект не обеспечен нормативным количеством машиномест для хранения автомобилей (для постоянного хранения должно быть не менее 120 м/м, для временного хранения – 36, а фактически совокупное количество мест для парковки – 72); не предоставлены технические условия на электроснабжение объекта строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 3222481600:02:001:5454 (фактически предоставлены технические условия на объект строительства, расположенный на другом земельном участке); не предоставлены градостроительные условия и ограничения; не предоставлен приказ о назначении ответственного за выполнение авторского надзора; проектирование осуществлено за пределами земельного участка; не соблюдены требования по устройству 10% паркомест для маломобильных групп населения, а также не соблюдено минимально допустимое расстояние от мест расположения личного автотранспорта инвалидов ко входу в жилые (общественные) помещения (доступность должна быть 50 м от автостоянок); название объекта в заявлении на выдачу разрешения не соответствует названию в экспертном отчете; экспертный отчет не заверен надлежащим образом; не соответствует квалификационный сертификат инженера технического надзора (технадзор на объектах по классу последствий СС3 может осуществляться только ведущими инженерами).

11. ЖК SunCity от ОК Сансити по ул. Генерала Бочарова 35, 53, 45-А в ж/м Котовского, мкр. III-3-9 в Одессе (III очередь строительства).

Основания для отказа: не предоставлены градостроительные условия и ограничения; не предоставлен отчет результатов экспертизы по рассмотрению проекта строительства с распределением на очереди; расчет класса последствий не согласован с заказчиками строительства; сведения о этажности объекта, указанные в копии экспертного отчета, имеют расхождение с данными чертежей фасадов; утверждение проектной документации выполнено с нарушением – до получения экспертного отчета; не предоставлен приказ о назначении ответственного исполнителя работ; не предоставлена фотокопия договора на осуществление технического надзора и/или заверенная заказчиком фотокопия документа о назначении лиц, осуществляющих технический надзор; при проектировании объект строительства не обеспечен достаточным количеством паркомест; при проектировании не учтены требования п.5.1 изменения №2 к ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей"; при проектировании объект строительства не обеспечен нормативными размерами площадок в составе придомовых территорий.

12. ЖК ул. Лебедева по ул. Академика Лебедева в Киеве.

Заказчик – "Интерстрой ТМ", генподрядчик – ООО "КСМ Груп".

Отметим, что это уже второй отказ в 2021 году.

Основания для отказа: не предоставлен приказ на ответственного исполнителя работ; в составе проектной документации отсутствуют сведения о согласовании проектных решений с центральным органом исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия; отсутствуют согласования КП МА Киев (Жуляны), ГП "Украэрорух" и Госавиаслужбы Украины; не соблюдены требования ч. 6 ст. 14 ЗУ Об архитектурной деятельности; не предоставлено заключение по ОВД; не предоставлены выводы историко-градостроительного обоснования в связи с чем установить предельно допустимую высоту здания невозможно; не сохранено нормативное количество машиномест.

13. ЖК West Towers от IDM Group по ул. Легоцкого Тиводара в Ужгороде.

Второй отказ на строительство комплекса.

Основания для отказа: не предоставлено обязательное приложение к экспертному отчету; фотокопия договора подряда (генерального подряда) на выполнение строительных работ предоставлена не в полном объеме; не предоставлен генеральный план на топографической основе масштабом 1:500 или 1:1000; не предоставлен план трасс внешних инженерных сетей и коммуникаций масштабом 1:2000; не предоставлен распорядительный документ о назначении ответственного исполнителя работ; объект строительства не обеспечен необходимым количеством паркомест.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Море от Фамильный Дом по ул. Львовская, 15-Б в Киевском районе Одессы.

Заявленный срок ввода – 4 квартал 2020 года.

2. ЖК Родной Дом от Перспектива ресурс по ул. Микулинецька, 116 в Тернополе.

В эксплуатацию принято жилой дом и паркинг (IV очередь). Заявленный срок ввода дома – 4 квартал 2020 года.

3. ЖК River Park от ДнепроАртБуд по ул. Набережной Победы, 44 в Соборном районе Днепра (17-й пусковой комплекс, жилой дом № 16).

Застройщиком соблюдены заявленные сроки введения.

4. ЖК Саванна Сити от БЗСК в 5 микрорайоне IV жилого района в Броварах Киевской области (6, 7 и 8 очередь строительства).

В эксплуатацию принято сразу 3 жилых дома. Задержка во введении от 2 лет до одного квартала.

5. ЖК Эко-дом на Тракте 2 от Эко-дом по ул. Шухевича в с. Лисиничи Пустомытовского района Львовской области (1 очередь – многоквартирный жилой дом №1 и ТП, 2 очередь – многоквартирный жилой дом № 2).

Принят в эксплуатацию с 4 попытки.

6. ЖК Эмоция от Team Development по ул. Промышленная, 1 в селе Хотов Киево-Святошинского района Киевской области (3, 4 и 5 пусковой комплекс).

ЖК получил два сертификата о готовности на 3, 4 и 5 дом.

Первоначально заявленный срок введения 3 дома – 3 квартал 2019, 4 и 5 домов – 1 квартал 2020.

7. ЖК Оптимісто от Smile Development по ул. Киевской, уч. 1/1 в с. Гатное Киево-Святошинского района Киевской области.

В эксплуатацию принято жилой дом № 1, состоит из 4-5 секций (I очередь, 2 пусковой комплекс).

Заявленный срок ввода – 3 квартал 2020.

Отказано в принятии к эксплуатации

1. ЖК Омега от Будова по ул. Толбухина, 135 в Одессе.

Отказ предоставлен на III очередь строительства I пусковой комплекс и II очередь.

Отказ на III очередь выдан в связи с отсутсвием доступа для осмотра ЖК, что не позволило проверить соответствие объекта проектной документации, требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, на II – не предоставление документов.

2. ЖК Солнечная ворота от ТММ по ул. Ломоносова, 73-79 в Голосеевском районе Киева.

Отказ предоставлен на нежилой дом Б16 (V пусковой комплекс). Это уже вторая попытка застройщика.

Основания для отказа: не предоставлена исполнительная и проектно-технологическая документация и не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы.

3. ЖК Continent от Strakhovskyi Group по ул. Олексы Тихого, 2 в Буче Киевской области.

Отказ предоставлен на корпус № 2.

Основания для отказа: на ЖК не предоставлена проектная и исполнительная документация.

4. ЖК SunCity от ОК Сансити по ул. Генерала Бочарова 35, 53, 45-А в ж/м Котовского, мкр. III-3-9 в Одессе (I очередь строительства, 2 пусковой комплекс).

Отказ на I очередь – в связи с отсутствием доступа для осмотра ЖК, что не позволило проверить соответствие объекта проектной документации, требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил.

5. ЖК Подол Град от Киевгорстрой по ул. Воздвиженской, ул. Гончарной, ул. Кожемяцкой, ул. Дегтярной в Подольском районе Киева (2-й пусковой комплекс).

Основания для отказа: не предоставлены документы, необходимые для принятия решения о выдаче сертификата (акты испытания оборудования, инженерных систем, другая документация); на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы; не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

6. ЖК Воробьевы горы от Воробьевы горы по пер. Шевченковский, 38, 40 в Харькове.

Отказ предоставлен на дом № 8 – из-за отсутствия доступа в помещения ЖК.

7. ЖК Харьковский от Киевгорстрой на Харьковском шоссе, 210 в Дарницком районе Киева (V очередь – центр обслуживания населения).

Основания для отказа: не представлены документы, необходимые для принятия решения о выдаче сертификата, а именно: акты испытания оборудования, инженерных систем, другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы; не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

8. ЖК Sofia Nova от Мартынов по ул. Мира и ул. Пригородная в с. Новоселки Киевской области.

Предоставлено два отказа на ввод комплекса в эксплуатацию.

Основания для отказов: на объекте не выполнены все работы, предусмотренные проектной документацией; не заполнены дверные проемы входов в здание и квартиры, а также оконные проемы на первых этажах; не завершены отделочные работы фасада и помещений общего пользования; не устроены лифты, лестницы в дом, пандусы для инвалидов и поручни лестничных маршей; не устроены радиаторы отопления и газовые котлы, оповещатели пожара, система диспетчеризации, оборудование в помещении электрощитовой; не выполнены работы по водоснабжению дома; не устроено насосное оборудование хозяйственно-питьевого водоснабжения; не выполнены работы по газификации дома; не устроены счетчики учета воды, поквартирные счетчики учета электроэнергии; не выполнены работы по благоустройству территории (не устроены ФЭМ и асфальтовое покрытие, уличное освещение, отсутствуют площадки для бытовых отходов, хозяйственных целей, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения, игр детей и стоянки автомобилей).

9. ЖК Шевченковский от Киевгорстрой по ул. Златоустовской, 27 в Шевченковском районе Киева.

Основания для отказа: не представлены документы, необходимые для принятия решения о выдаче сертификата (акты испытания оборудования, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация); на объекте не выполнены все работы, предусмотренные проектной документации согласно строительным нормам, стандартам и правилам работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

10. ЖК На Прорезной от Comfort Life по ул. Прорезной в пгт Гостомель Киевской области.

Основания для отказа: не завершены работы в здании детского дошкольного учреждения (не выполнены разведения инженерных сетей); не выполнены внутренние отделочные работы; не заполнены дверные проемы; отсутствуют поручни на лестничных маршах; частично не завершена облицовка фасадов здания ДДЗ; не выполнено благоустройство территории здания ДДЗ; не предоставлено исполнительную документацию (акты промежуточной приемки ответственных конструкций; исполнительные геодезические схемы; журнал геодезических работ; акты пусконаладочных работ).

11. ЖК Парус Smart от Парус Development по ул. Трускавецкой - ул. Академика Я. Подстригача во Львове (в 6-ти очередях строительства).

Отказ предоставлен на дом № 3 в генплане (III очередь).

Основания для отказа: не представлено проектно-технологическую документацию (проект организации строительства, проект выполнения строительных работ), исполнительную документацию (акты испытания наружных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, акты испытаний инженерного оборудования-систем водоснабжения, электроснабжения, индивидуального теплового пункта, лифтов); ненадлежащим образом ведется документация (общие журналы работ, журнал бетонных работ, журнал авторского надзора, акты на закрытие скрытых работ); на объекте не завершены общестроительные работы (работы по монтажу водомерных узлов распределения и учета поквартирных счетчиков потребления воды; работы по устройству внутренней системы электроснабжения, монтаж электрощитовых 2-й и 3-й секции дома; работы по монтажу гребенки-распределителя системы отопления; пусконаладочные работы индивидуального теплового пункта).

12. ЖК Grand Royal по ул. Панаса Мирного, 18/2 в Хмельницком.

Отказ предоставлен на II очередь.

Основания для отказа: не предоставлена исполнительная документация; в акте готовности не указаны результаты экспертизы проектной документации и показатели строительного объема подземной части объекта.

13. ЖК Beverly Hills от Креатор-строй по ул. Микулинецька, 116 в Тернополе.

Отказ предоставлен на реконструкцию с пристройкой и перестройкой существующего нежилого здания под торгово-развлекательный центр №1 с супермаркетом и заведением общественного питания.

Основания для отказа: не выполнено в полном объеме благоустройство территории, отделка фасадов здания, меры по обеспечению доступности территории и объекта для маломобильных групп населения, мероприятия по взрывопожарной безопасности, внутренние отделочные работы. В акте готовности объекта к эксплуатации указаны данные, не соответствующие разрешению IУ 013201007841 от 07.10.2020, а именно по генпроектировщику, по коду ЕГРПОУ экспертной организации, сроку начала работ.

14. ЖК Солнечный-4 от Одиссей-СМУ-11 по ул. Солнечная, 4 в Приморском районе Одессы.

Основания для отказа: не предоставлены документы, необходимые для принятия решения.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.