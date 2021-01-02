Скандалы с застройщиками и попытки завершить реформу. Чем запомнился декабрь

Конец года для строительного рынка выдался довольно нервным. Скандалы с Укрбудом, Интергал-Будом и Аркадой получили свое логическое продолжение. Более подробно об этом и немного другом читайте в свежем обзоре за декабрь от ресурса НЕРУХОМІ.

Дело Укрбуда: скандал, который не получилось скрыть

Бывшему народному депутату и экс-главе строительной компании Укрбуд Максиму Микитасю 3 декабря сменили меру пресечения и отправили под домашний арест. По официальной версии на это пошли после того как скандальный застройщик согласился сотрудничать со следствием и вернул большую часть средств от причиненного ущерба.

Так Микитась открыто начал сдавать всех, кто имел отношение к финансовым махинациям. Таким образом в коррупционном деле всплыл заместитель Офиса президента Олег Татаров.

Будучи в 2017 году на должности топ-менеджера в строительной компании Укрбуд, он тоже оказался замешан в схеме с квартирами Национальной гвардии. В НАБУ добавили, что их детективы располагают всеми необходимыми доказательствами.

Описание: Максима Микитася снова арестовали Источник: Нromadske Alt:

Как уже писали НЕРУХОМІ, следствие выяснило, что должностные лица Укрбуда использовали поддельные документы для обмена квартир Нацгвардии в центре Киева на жилье, расположенное на окраине столицы. В итоге был нанесен ущерб в 81,6 млн гривен.

Новые заявления Микитася и обнаруженные факты вызвали большой резонанс в обществе и некоторую панику в верхних эшелонах власти. Так, еще 1 декабря, накануне сообщения о подозрении Татарову, генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства и при отсутствии каких-либо правовых оснований, изменила группу прокуроров. В итоге отсрочили сообщение о подозрении на 17 дней. Насколько это решение Офиса генпрокурора было законным, должно выяснить следствие – НАБУ уже открыло уголовное производство.

Тем временем Микитась продолжал "резать правду-матку", рассказывая, что Киевгорстрою "в наследство" от Укрбуда достались все убыточные объекты с огромными долгами перед инвесторами.

"По сути, заставили Киев за счет своего бюджета достраивать там, где есть проблемы. Самые крупные активы, самые прибыльные объекты в "Киевгорстрой" не передали, все это украдено", - заявил Микитась в интервью Цензор.нет.

Он также рассказал, что структуры тестя Олега Татарова и сейчас пытаются переоформить на себя 1,5 га укрбудовской земли в киевском районе Академгородок. Микитась подчеркнул, что, если бы Киевгострою перешли все активы корпорации, столица получила бы прибыль.

Перед самым новым годом Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Микитасю в виде содержания под стражей по делу о похищении адвоката, которое, по мнению следствия, заказал бывший застройщик.

Как будут развиваться события дальше, и сможет ли власть наказать всех виновных, независимо от политического окраса и занимаемых должностей, читайте в новостях НЕРУХОМІ.

ГАСИ умерла! Да здравствует ГАСИ!

Глава Минрегиона Алексей Чернышов на заседании Кабинета министров, которое состоялось 23 декабря, представил план завершения реформы строительства. Если говорить коротко, то правительство временно реанимировало постановление №553. Теперь обеспечивать контроль на рынке недвижимости в переходной период будут органы местного самоуправления. Как подчеркнул министр, это будет касаться объектов с классом последствий СС1 и СС2 – в пределах 101 населенного пункта, это составляет порядка 92% всего строительства в Украине.

Ранее в рамках реформы строительства предполагалось разграничение функций Госархистройинспекции, а для этого были созданы Госинспекция градостроительства и Госсервисстрой. Однако их так и не смогли толком запустить и поэтому, по словам Чернышова, снова будет один орган - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины. ГИГ с Госсервисстроем благополучно ликвидируют. Таким образом получается, что, фактически, спустя почти год бесполезных телодвижений, Минрегион сменил на дверях ГАСИ лишь вывеску. Многие эксперты едины во мнении, что, борясь с коррупционным монстром, власти попросту создали нового.

Описание: Минрегион пообещал ликвидировать ГАСИ при любых обстоятельствах Источник: dabi.gov.ua Alt:

В рамках реформы предполагается отдать часть рычагов контроля частным организациям. Но они так или иначе будут подчиняться Минрегиону, который их лицензирует. Кроме того, существует большая вероятность, что контролирующие компании будут созданы все теми же застройщиками через подставных лиц. Так что, в итоге крупные строительные корпорации получат еще больший контроль и свободу действий на рынке. Конечно же, хочется верить в светлое будущее, но, к сожалению, в нашей стране пессимистические прогнозы сбываются куда чаще. Реформу, между тем, планируют завершить весной. Так, если повезет, и у Чернышова опять что-то не переиграется (что, кстати, не исключено), то совсем скоро увидим результат строительных потуг Минрегиона. Как говорится, ждать осталось недолго, но терпения практически не осталось…

Первый луч надежды для Аркады

Достраивать проблемные объекты банка "Аркады" вызвался застройщик Stolitsa Group. Как говорится в сообщении инвесторов обанкротившегося банка "Актив Эврика", одна из основателей строительной компании Владислава Молчанова провела встречу с активом инициативной группы, в ходе которого и высказала свои намерения.

Так, Молчанова в ходе встречи озвучила, что "компания Stolitsa Group намерена зайти на достройку жилых комплексов, строительство которых было заведомо прекращено владельцем банка Аркада (Поливодой К.В.)".

Описание: Проблемные дома Аркады Источник: echokieva Alt:

Вместе с тем, по убеждению пострадавших инвесторов, сценарий по достройке комплексов Аркады не имеет шансов на реализацию без ареста и продажи имущества предыдущего застройщика.

Отметим, что правоохранительные органы также в декабре не бездействовали. По делу банка Аркада прокуратура объявила о подозрении трем новым лицам. По мнению следствия, они помогли президенту банка Константину Паливоде присвоить 50 млн гривен. Также выяснили, что Аркада и подконтрольная коммерческая фирма заключили фиктивный контракт на указанную сумму, а чтобы его обеспечить передали несуществующее оборудование.

Таким образом Паливода в сговоре с руководством коммерческих структур завладел этими средствами. Затем их перевели на счета подконтрольных фирм и вывели с помощью "мусорных" ценных бумаг.

Итак, мы видим, доблестные правоохранители выяснили, как именно украли деньги. Осталось теперь сущая мелочь – найти их и вернуть. Аркаде, как управляющему фондом строительства, был нанесен ущерб на 50 млн гривен. Естественно, это не могло не сказаться на возводимых объектах – ЖК Патриотика и ЖК Эврика. Между тем, инвесторы домов от Аркады категорически против варианта, предусматривающего доплаты за квартиры. Так что, каким образом будет решена данная проблема, будут следить и держать в курсе НЕРУХОМІ.

Интергал-Буд решительно настроен строить там, где нельзя

Строительная компания Интергал-Буд в декабре засветилась сразу в двух скандалах, связанных с ее строительством (то ли еще будет!).

21 декабря Интергал-Буд получил разрешение на строительство многофункционального комплекса на улице Генерала Жмаченко, 20 в Днепровском районе Киева. Строительство будет происходить на участке, который столичные власти признали парком. Согласно Генплана, возводить жилые дома здесь категорически запрещено. Тем не менее, ГАСИ выдала такое разрешение.

Описание: Дом вместо парка на Жмаченко Источник: nashigroshi.org Alt:

Заявителем на выдачу разрешений значится религиозная община "Христианская Надежда". Это выглядит абсурдно, поскольку на сегодняшний день у нее отсутствует права на использование вышеуказанного участка. Так, Киевсовет расторг договор аренды с "Христианской Надеждой" еще в сентябре. Также участку дали статус парка. Поэтому строительство высотки здесь выглядит крайне нелепо.

Довольно странной выглядит и позиция столичных властей. Несмотря на принятые решения, КГГА продолжает упорно молчать, не замечая того, что творится.

Если бы не активность столичной громады, Интергал-Буду может быть удалось по-тихому построить без необходимых разрешений и другой свой объект на Воскресенской, 2а. По мнению небезразличных киевлян, застройщиком уже третий месяц ведутся попытки строительства и продаж квартир на земле, которую Киевсовет не отводил под жилую застройку.

Как выяснили эксперты НЕРУХОМІ, по указанному адресу целевое назначение земельного участка не соответствует намерениям застройки. Другими словами, это место не предусматривает строительство жилого комплекса.

Описание: Интергал-Буд строит еще один скандальный объект Источник: facebook.com/Виктор Зайцев Alt:

Но и здесь, власти, включая полицию, столичных чиновников, демонстрируют полную бездеятельность. При этом строительные работы на участке активно ведутся, техника работает даже ночью.

Похожая ситуация уже ранее происходила в Украине. Так, в свое время небезызвестный Анатолий Войцеховский, глава компании "Укогруп", активно раздавал взятки и получал необходимые разрешения на строительства. В итоге по Киеву появились около 40 недостроев этой компании. Люди, купившие там квартиры, до сих пор кусают локти. Чтобы не повторить их судьбу, сегодня инвесторы должны быть крайне осмотрительными, проявлять бдительность. Прежде чем понести застройщику свои деньги следует почитать как минимум новости о нем на различных независимых ресурсах. Важно понимать: компания, погрязшая в скандалах, не может быть надежной.