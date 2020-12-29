Микитасю объявили подозрения в деле о похищении человека – источники

Экс-глава строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась оказался подозреваемым в деле о похищении человека.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на источники в органах.

Отмечается, что во вторник, 29 декабря, утром в доме у Микитася по делу о похищении человека проводились обыски. Информация о том, что бывший глава строительной компании задержан, отсутствует. Тем не менее известно, что он находится под охраной спецназа.

Согласно официальной информации полиции: "собственнику известной строительной компании объявлено о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве".

Описание: Максим Микитась Источник: facebook.com/maxim.mikitas Alt:

По словам правоохранителей, это произошло еще 8 декабря. Четверо мужчин похитили юриста, фирма которого оказывала услуги подозреваемому. Полиция задержала подозреваемых и установила организатора и заказчика преступления уже через несколько часов.

Похищение было тщательно спланированным, организатором оказался лидер ОПГ. Сейчас он находится за решеткой за совершенное убийство. Заказчик – бывший владелец строительной компании. В полиции имен не называли, но источники СМИ говорят, что речь идет о Максиме Микитасе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 3 декабря Микитася отправили под домашний арест, после того как он пошел на сотрудничество со следствием. Бывший застройщик возместил 50 млн гривен ущерба. Всего государству из-за махинаций с квартирами Национальной гвардии был нанесен вред на 81,6 млн гривен. При этом Микитасю детективы НАБУ предъявляли также обвинения за дачу взятки в рамках вышеупомянутого уголовного дела.