Микитасю объявили подозрения в деле о похищении человека – источники

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Экс-глава строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась оказался подозреваемым в деле о похищении человека.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на источники в органах.
Отмечается, что во вторник, 29 декабря, утром в доме у Микитася по делу о похищении человека проводились обыски. Информация о том, что бывший глава строительной компании задержан, отсутствует. Тем не менее известно, что он находится под охраной спецназа.
Согласно официальной информации полиции: "собственнику известной строительной компании объявлено о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве".
Максим Микитась
facebook.com/maxim.mikitas
По словам правоохранителей, это произошло еще 8 декабря. Четверо мужчин похитили юриста, фирма которого оказывала услуги подозреваемому. Полиция задержала подозреваемых и установила организатора и заказчика преступления уже через несколько часов.
Похищение было тщательно спланированным, организатором оказался лидер ОПГ. Сейчас он находится за решеткой за совершенное убийство. Заказчик – бывший владелец строительной компании. В полиции имен не называли, но источники СМИ говорят, что речь идет о Максиме Микитасе.
Как сообщали НЕРУХОМІ, 3 декабря Микитася отправили под домашний арест, после того как он пошел на сотрудничество со следствием. Бывший застройщик возместил 50 млн гривен ущерба. Всего государству из-за махинаций с квартирами Национальной гвардии был нанесен вред на 81,6 млн гривен. При этом Микитасю детективы НАБУ предъявляли также обвинения за дачу взятки в рамках вышеупомянутого уголовного дела.
Речь идет о строительстве на улице Докучаевской
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