АМКУ решил не мучить Смартленд и разрешил покупку гостиницы "Днепр"

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Компания Смартленд получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины на приобретение киевской гостиницы "Днепр", расположенной на Европейской площади.
Об этом сообщили в четверг, 10 сентября, в пресс-службе ведомства.
В АМКУ определяли, что Смартленд осуществляет деятельность на рынке аренды коммерческой недвижимости в пределах Киева. Так, совокупная доля компании на рынке незначительна. Финансирование концентрации происходить за счет кредитных средств, предоставленных банковскими учреждениями.
Также АМКУ, Госслужба финмониторинге и СБУ провели проверку информации, предоставленной Смартлендом.
Гостиница "Днепр" в Киеве
bzh.life
Как сообщали НЕРУХОМІ, АМКУ принял к рассмотрению второе заявление ООО "Смартленд" от 27 августа о приобретении акций гостиницы "Днепр". Первая была возвращена 21 августа из непредоставления заявителем всей необходимой информации.
Кроме того, в Окружной админсуд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене результатов аукциона по продаже отеля "Днепр". По мнению истца, приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене.
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