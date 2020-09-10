АМКУ решил не мучить Смартленд и разрешил покупку гостиницы "Днепр"

Компания Смартленд получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины на приобретение киевской гостиницы "Днепр", расположенной на Европейской площади.

Об этом сообщили в четверг, 10 сентября, в пресс-службе ведомства.

В АМКУ определяли, что Смартленд осуществляет деятельность на рынке аренды коммерческой недвижимости в пределах Киева. Так, совокупная доля компании на рынке незначительна. Финансирование концентрации происходить за счет кредитных средств, предоставленных банковскими учреждениями.

Также АМКУ, Госслужба финмониторинге и СБУ провели проверку информации, предоставленной Смартлендом.

Гостиница "Днепр" в Киеве bzh.life

Как сообщали НЕРУХОМІ, АМКУ принял к рассмотрению второе заявление ООО "Смартленд" от 27 августа о приобретении акций гостиницы "Днепр". Первая была возвращена 21 августа из непредоставления заявителем всей необходимой информации.

Кроме того, в Окружной админсуд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене результатов аукциона по продаже отеля "Днепр". По мнению истца, приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене.