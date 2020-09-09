АМКУ продолжает блокировать покупку гостиницы "Днепр" в Киеве

Уже второе заявление ООО "Смартленд", купившего во время аукциона гостиницу "Днепр" в Киеве, находится на рассмотрении Антимонопольного комитета. Первое заявление АМКУ вернул 21 августа из-за неполной информации, которая была указана там.

Как сообщает Лига антитраста, в течение 15 дней ведомство должно определиться содержит ли заявление весь необходимый перечень информации, и в случае ее несоответствия закона - вернуть.

При этом у заявителя могут возникнуть проблемы с получением разрешения, если реальным покупателем актива будет другое лицо, чем то, что указано в представленных документах. Поскольку ведомство должно будет предоставлять разрешение на получение контроля фактическому владельцу. Учитывая, что Смартленд обозначил заявление и все приложенные к нему документы, как конфиденциальную информацию, получить любые данные относительно реального субъекта, который приобретает контроль, а также источников финансирования и транзакции, не представляется возможным.

Гостиница "Днепр" в Киеве ua.news

Срок рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на концентрацию органами АМКУ за составляет 30 дней. В случае выявления оснований для запрета концентрации АМКУ начинает рассмотрение соответствующего дела, срок рассмотрения которого не должен превышать 3 месяца.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Окружной админсуд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене результатов аукциона по продаже отеля "Днепр". По мнению истца, приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене.