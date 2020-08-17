Суд просят отменить продажу столичной гостиницы "Днепр"

В Окружной админсуд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене результатов аукциона по продаже киевского отеля "Днепр".

Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества Украины от 29 июля 2020 года №1268, которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже объекта малой приватизации - государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЗАО "Отель "Днепр", - сообщает пресс-служба суда.

По мнению истца, указанный приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене.

"Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу", - добавили в суде.

Отель Днепр в Киеве wikipedia.org

Как сообщали НЕРУХОМІ, Фонд госимущества Украины в ходе онлайн-аукциона в среду, 15 июля, продал киевскую гостиницу "Днепр" за 1,1 млрд грн.

Победителем по итогам третьего раунда стал ООО "Смартленд", зарегистрированный под №23 с предложением 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222, 22 грн. Стартовая цена объекта составляла 80,9 млн грн