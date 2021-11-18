АМКУ не разрешил компании Хмельницкого купить "Большевик"

Антимонопольный комитет рассмотрел заявление о покупке компанией "Дженерал Коммерс" пакета акций бывшего завода "Большевик" и установил, что оно не отвечает требованиям.

Об этом сообщили в среду, 17 ноября, в пресс-службе АМКУ.

В комитете сообщили, что заявление не отвечает требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию хозяйствующих субъектов. В силу несоответствия требованиям Положения заявление оставлено без рассмотрения.

В комитете также подчеркнули, что продолжают расследование по возможному сговору в аукционе, во время которого был продан завод.

Описание: Завод "Большевик" Источник: bzh.life Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, аукцион по продаже бывшего завода "Большевик" состоялся 27 октября. Несмотря на весь ажиотаж вокруг кампании по продаже предприятия, на сам аукцион пришли лишь три фирмы, при этом торговались за него только две. В итоге сумма выросла от стартового значения лишь на 40 млн гривен, а победила компания "Дженерал Коммерс", аффилированная со структурами UFuture Василия Хмельницкого. В СМИ появилась информация, что компании могли изначально договорились о покупке объекта. Проверку на предмет сговора инициировал Антимонопольный комитет.

На днях также стало известно, что глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенничеко подает в отставку из-за скандальной приватизации "Большевика". В частности, эту версию выдвинул бывший нардеп Сергей Лещенко.