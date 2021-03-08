Американцы собираются построить первый в мире космический отель. Фото

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За постройку первого в мире космического отеля возьмется американский стартап Orbital Assembly Corporation.
Как сообщает designboom, по задумке гостиница будет располагаться на орбитальной станции "Voyager", ее строительство должно начаться в 2025 году, а завершиться – в 2027-м. Собирать отель будут сразу на орбите.
Космический отель от стартапа Orbital Assembly Corporation
designboom.com
Станция будет удалена от земли до 550 км. Ее постоянный угол наклона составит 97 градусов, она будет постоянно вращаться вокруг земли, что позволит сохранить одинаковый угол освещения. Это также решит вопрос с накоплением солнечной энергии и температурной перегрузкой.
Конструкция будет иметь форму кольца шириной в 200 метров, в котором будут располагаться 24 модуля. Стоит подчеркнуть, что она по размерам будут превышать Международную космическую станцию. За один раз здесь смогут разместиться до 400 человек.
Космический отель от стартапа Orbital Assembly Corporation
designboom.com
Для комфорта отдыхающих в отеле оборудуют спа, ресторан, спортзал и даже кинотеатр. Общая площадь жилых модулей и коридоров составит 11 600 квадратных метров. В каждом модуле будет по три этажа. В 12 модулях размещаться гостиничные номера, крупнейшие из которых будут иметь площадь 126 квадратных метров, а наименьшие - 30 метров. В других модулях размещать экипаж и ресурсы. Например, станцию можно использовать как тренировочную базу для будущих колонизаторов Марса.
Космический отель от стартапа Orbital Assembly Corporation
designboom.com
Стоимость строительства не сообщается, однако в среднем доставить груз на орбиту стоит примерно 8000 долларов за килограмм. При использовании многоразовых ракет-носителей Falcon 9 эта стоимость может снизиться до 2000 долларов.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее американский изобретатель Илон Маск заявлял, что планирует построить на Марсе полностью автономный город, который не будет зависеть от нашей планеты. Кроме того, в СМИ появились сообщения, что он решил избавиться от всей своей недвижимости. Некоторые предположили, что таким образом глава SpaceX собирается якобы полностью перебраться на Марс.
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