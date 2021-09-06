Американец построил трехэтажный дом из мусорных отходов. Фото

Американский художник Ричард Делбридж из Оклахомы построил дом, используя в качестве строительных материалов обычный мусор.

Описание: Дом из мусора в США Источник: mirror.co.uk Alt:

Как сообщает Mirror, для возведение столь необычного жилья Делбриджу понадобились 40 лет. Для этого он использовал самые разнообразные отходы: бутылки, выброшенные игрушки, старые кирпичи, алюминиевые банки и другой мусор, который оставляли туристы. Вдохновленный архитектурой коренных жителей Нью-Мексико, художник купил участок в сельской местности Оклахомы и начал возводить свое жилье.

Описание: Дом из мусора в США Источник: mirror.co.uk Alt:

Сначала появился небольшой домик с гостиной и спальней на втором этаже. Затем мужчина расширил свое жилье: добавил ванную комнату, вторую спальню, достроил третий этаж и оранжерею. Здесь также появились компостный туалет и специальный бассейны для сбора дождевой воды.

Описание: Дом из мусора в США Источник: mirror.co.uk Alt:

Стены дома украшает мозаика, которую также Делбридж изготовил из отходов. Таким образом, 75% дома сделано из переработанного материала.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нидерландах разработали экологический дом, который на 90% будет состоять из картона. Проект получил название Wikkelhouse. Здание модульное, состоит из склеенного картона. Разработчики уточнили, что клей экологичен. Он не вредит ни людям, ни природе.