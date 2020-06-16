УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Ринок

Влада посилить безпеку операцій з нерухомістю

16.06.2020 - 08:31

Мін'юст визначив заходи щодо додаткової ідентифікації державних реєстраторів при проведенні реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Відповідний наказ було зареєстровано в Мін'юсті. Наказ вступить в силу через 10 днів з дня офіційного опублікування, повідомляє Liga.

У повідомленні уточнюється, що згідно зі змінами адміністратором реєстрів для проведення державними реєстраторами реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно додатково реалізується механізм ідентифікації такого користувача, який полягає в підтвердженні здійснення державним реєстратором реєстраційної дії за допомогою засобу додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля.

Адміністратором реєстрів для цілей здійснення користувачем реєстраційних дій можуть бути введені механізми додаткової його аутентифікації або ідентифікації в реєстрах.

Угоди з нерухомістю будуть більш безпечними

pixabay.com

Департамент нотаріату та державної реєстрації спільно з Департаментом державної виконавчої служби та технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно повинні:

  • розробити графік підключення державних реєстраторів до засобу додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля;

  • розмістити графік на офіційному вебсайті Мін'юсту і довести його до відома територіальних органів міністерства;

  • прийняти інші організаційні заходи, необхідні для реалізації наказу в певні терміни.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Закарпатській області держреєстратор, використовуючи своє становище, незаконно переоформив право власності на нерухомість юридичних осіб.

Коментарі

1.8т
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

У Києві протестували проти будівництва ЖК CITY HUB

У Києві протестували проти будівництва ЖК CITY HUB

Активісти розповіли про незаконність забудови

16.06.2020 - 14:55
Офіс генпрокурора повернув землю державі, віддану Київрадою у приватні руки

Офіс генпрокурора повернув землю державі, віддану Київрадою у приватні руки

Земельна ділянка належала Міністерству оборони

16.06.2020 - 13:10
В Україні роботу ріелторів виведуть з "тіні"

В Україні роботу ріелторів виведуть з "тіні"

Брокери повинні будуть здавати іспити і отримувати свідоцтва

16.06.2020 - 12:15
Мітинг інвесторів УКРБУДУ під Офісом президента закінчився бійкою з поліцією. Фото

Мітинг інвесторів УКРБУДУ під Офісом президента закінчився бійкою з поліцією. Фото

Одного з поліцейських забрала швидка

16.06.2020 - 09:50
Київводоканал буде знезаражувати питну воду новим хімікатом

Київводоканал буде знезаражувати питну воду новим хімікатом

Столиця планує повністю відмовитися від використання рідкого хлору

15.06.2020 - 17:58