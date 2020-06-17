Депутати прийняли закон про використання земель

14:08, 17.06.2020 1849 7

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №2280 щодо планування у використанні земель, яким, зокрема, передбачається врегулювання питання встановлення меж і комплексного просторового планування територій громад.

За проголосували 320 народних депутатів

Згідно із законопроєктом, врегулюється питання кордонів громад і комплексного просторового планування територій громад.

Також передбачається створення громадами власних органів містобудування та архітектури, які зможуть встановлювати містобудівні умови і обмеження на всій території громади.

Рада прийняла закон про планування використання земель flikr.com

Крім цього, йдеться про створення органами містобудування та архітектури служби замовника містобудівної документації.

Водночас передбачено зміну цільового призначення особливо цінних земель для розміщення об'єктів промисловості і збереження існуючого порядку визначення зон охорони пам'яток культурної спадщини.

Також Кабмін уповноважать затверджувати порядок використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування розробки комплексних планів.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у зв'язку з відкриттям ринку землі українцям слід подбати про належне оформлення документів, що підтверджують право власності або інше право на земельну ділянку, а також про внесення таких відомостей до Державного реєстру.