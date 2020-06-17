Депутати прийняли закон про використання земель

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №2280 щодо планування у використанні земель, яким, зокрема, передбачається врегулювання питання встановлення меж і комплексного просторового планування територій громад.
За проголосували 320 народних депутатів
Згідно із законопроєктом, врегулюється питання кордонів громад і комплексного просторового планування територій громад.
Також передбачається створення громадами власних органів містобудування та архітектури, які зможуть встановлювати містобудівні умови і обмеження на всій території громади.
Крім цього, йдеться про створення органами містобудування та архітектури служби замовника містобудівної документації.
Водночас передбачено зміну цільового призначення особливо цінних земель для розміщення об'єктів промисловості і збереження існуючого порядку визначення зон охорони пам'яток культурної спадщини.
Також Кабмін уповноважать затверджувати порядок використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування розробки комплексних планів.
Як повідомляли НЕРУХОМІ, у зв'язку з відкриттям ринку землі українцям слід подбати про належне оформлення документів, що підтверджують право власності або інше право на земельну ділянку, а також про внесення таких відомостей до Державного реєстру.