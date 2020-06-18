Влада Броварів шукає забудовника для ЖК ДІАМАНТ

16:04, 18.06.2020 1453 1

Влада міста Броварів опрацьовує можливість добудови житлового комплексу ДІАМАНТ по вулиці Київській у п'ятому мікрорайоні.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Як зазначається, відповідно до Закону України органи місцевого самоврядування можуть організовувати роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, які споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво.

ЖК ДІАМАНТ НЕРУХОМІ

"В даний час необхідно завершити будівництво чотирьох багатоквартирних житлових будинків. Кількість квартир становить - 544 (551), загальна площа 26936,69 кв.м. Загальна площа нежитлових приміщень становить 4120,03 кв.м", – йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що інвесторами фізичними особами внесені кошти за 264 квартири, загальною площею 12595,25 кв.м і 43 нежитлові приміщення загальною площею 1134,9 кв.м. Вільні до продажу - житловий фонд 14341,44 кв.м і нежитловий фонд 2985,13 кв.м.

"З метою заохочення проведення зазначеного будівництва, для потенційного інвестора/забудовника, міською владою розглядається можливість виділення під забудову окремої земельної ділянки під будівництво об'єктів промисловості, складських приміщень, сервісного обслуговування, культурно-розважального та іншого комерційного призначення", – підкреслили в пресслужбі.

Як повідомляють НЕРУХОМІ, будівництво даного ЖК на даний момент заморожено.