Як прописатися в іпотечній квартирі: Кабмін оприлюднив постанову

09:02, 17.06.2020 1066 2

Кабінет міністрів оприлюднив постанову, яка передбачає необхідність отримання дозволу банку для реєстрації місця проживання в іпотечному житлі.

Відповідний документ опублікований на офіційному урядовому порталі.

Зокрема, документом встановлено, що "в разі перебування житла в іпотеці, довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов'язань для реєстрації місця проживання додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника".

Як прописатися в іпотечному житлі
pixabay.com

У свою чергу працівники органу реєстрації зобов'язані перевіряти відомості Державного реєстру прав на нерухоме майно при подачі заяв для реєстрації місця проживання, чи не знаходиться таке житло в іпотеці або довірчій власність, і відповідно, чи отримав заявник дозвіл на реєстрацію місця проживання у такому житлі.

Постанова набирає чинності через п'ять днів з дня її опублікування.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, раніше глава Мін'юсту Денис Малюська заявляв, що зміни в правилах реєстрації необхідні, щоб створити сприятливі умови для подальшого розвитку іпотечного кредитування в Україні, а також удосконалити механізми захисту майнових прав.

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