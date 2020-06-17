Як прописатися в іпотечній квартирі: Кабмін оприлюднив постанову

Кабінет міністрів оприлюднив постанову, яка передбачає необхідність отримання дозволу банку для реєстрації місця проживання в іпотечному житлі.

Відповідний документ опублікований на офіційному урядовому порталі.

Зокрема, документом встановлено, що "в разі перебування житла в іпотеці, довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов'язань для реєстрації місця проживання додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника".

Як прописатися в іпотечному житлі pixabay.com

У свою чергу працівники органу реєстрації зобов'язані перевіряти відомості Державного реєстру прав на нерухоме майно при подачі заяв для реєстрації місця проживання, чи не знаходиться таке житло в іпотеці або довірчій власність, і відповідно, чи отримав заявник дозвіл на реєстрацію місця проживання у такому житлі.

Постанова набирає чинності через п'ять днів з дня її опублікування.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, раніше глава Мін'юсту Денис Малюська заявляв, що зміни в правилах реєстрації необхідні, щоб створити сприятливі умови для подальшого розвитку іпотечного кредитування в Україні, а також удосконалити механізми захисту майнових прав.