Злива в Києві: на подільській вулиці утворилися величезні кратери. Фото

16:49, 15.06.2020 4473

Київ потонув після чергової зливи у понеділок, 15 червня. Зокрема, на вулиці Турівській у Подільському районі через проблеми зі зливовими стоками утворилася річка.

Результати потопу в Києві
НЕРУХОМІ

В результаті асфальт підмило, і посередині проїжджої частини виникло кілька величезних кратерів. Машини змушені були об'їжджати перешкоди по тротуарах.

Результати потопу в Києві
НЕРУХОМІ

Підкреслимо, що подібна ситуація з підтопленнями досить часто відбувається в Києві.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину яких не оновлювали десятиліттями. Про це заявив столичний мер Віталій Кличко.

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