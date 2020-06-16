У Києві в рамках проєкту Генплану збираються побудувати низку автовокзалів

15:34, 16.06.2020 1492

У Києві збираються побудувати нові автовокзали на в'їзді в місто у рамках реалізації проєкту Генерального плану столиці.

Про це повідомили в комунальній організації Київгенплан.

"Розробники проєкту Генерального плану Києва передбачили відкриття двох сучасних автовокзалів: в районі житлового масиву Теремки (південний і південно-східний напрямки) і в районі Харківської площі (північний, східний і південно-східний напрямки), - йдеться у повідомленні.

Будівництво виключить рух міжміських автобусів вулицями міста
pixabay.com

Таке рішення було прийнято для поліпшення якості обслуговування пасажирів та перевізників міжміського автобусного сполучення, а також, що дуже важливо в умовах перевантаженого міського трафіку. Воно допоможе виключити рух міжміських автобусів вулицями міста.

Крім того, намічено будівництво ще трьох нових автостанцій – "Новобіличі", "Троєщина" і "Лісництво", а також реконструкція двох існуючих автостанцій "Дарниця" і "Полісся". Водночас передбачається припинення експлуатації Центрального автовокзалу, автостанцій "Поділ", "Південна" і "Дачна".

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