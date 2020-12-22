ЖК Новая Англия: на что обратить внимание перед покупкой квартиры

Столичный ЖК Новая Англия – это жилье комфорт-класса, строительство которого предусмотрено в семь очередей. Комплекс будет состоять из 14 жилых домов, и включает также детский сад, общеобразовательную школу и молитвенный дом.

Об этом говорится в экспертном отчете от ресурса НЕРУХОМІ.

Инвестору важно знать, что целевое назначение земельного участка соответствует намерениям застройки. Другими словами, это место предусматривает строительство жилого комплекса. Кроме того, заказчик строительства является надлежащим пользователем земельного участка, что существенно уменьшает инвестиционные риски.

Следует обратить внимание, что решением Киевсовета внесены изменения в Генплан: земельный участок отнесен к территории многоэтажной жилой застройки. То есть, имеющаяся инфраструктура города (общественный транспорт, инженерные сети, доступность общественных центров) дает возможность размещения жилого комплекса и обеспечивает комфортный уровень проживания жителей.

Описание: ЖК Новая Англия Источник: nerukhomi.ua Alt:

Эксперты также отметили, что застройщик оперативно устранил замечания, мешающие получить разрешения на строительство VІІ очереди, и уже в ближайшее время рассчитывает на положительный ответ от ГАСИ.

В отчете подчеркивается, что в целом это довольно хороший проект по цене-качеству, но будущим инвесторам во время посещения отдела продаж следует уточнить о дополнительных скидках.

Согласно заявленной застройщиком информации, ЖК Новая Англия – реализуется в формате "город в городе". Строится по улице Михаила Максимовича (бывшая Онуфрия Трутенко), 24 в Голосеевском районе Киева.

Более подробно с отчетом по ЖК Новая Англия можно ознакомиться, перейдя по ссылке.