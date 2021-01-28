ЖК Greenville на Печерске: новые перспективы с новыми застройщиками

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ЖК Greenville на Печерске – это комплекс бизнес-класса, строится в Печерском районе Киева. В прошлом – это проект ЖК Новопечерский квартал № 5 от New Sigma Development. С приходом новых застройщиков у объекта появился реальный шанс решить ряд старых проблем.
Об этом говорится в обзоре ресурса НЕРУХОМІ.
Как известно, в январе 2019 года было заявлено о новом девелопере объекта. Дальнейшая реализация следующих очередей была представлена как отдельный проект от Greenville – ЖК Greenville на Печерске. Комплекс Новопечерский квартал № 5 стал отдельным 2-секционным жилым домом (I очередь, секции №1 и №2).
Учитывая, что к Greenville перешел проект от другого девелопера, проблемы с коммуникациями ЖК Новопечерский квартал № 5 не являются следствием действий нового застройщика. Кроме того, именно Greenville должен обеспечить подключение инженерных коммуникаций указанного объекта.
ЖК Greenville на Печерске
Подчеркнем, что пришедшие строительные компании хорошо себя зарекомендовали на рынке. Greenville – львовский застройщик, имеющий в своем портфеле реализованные объекты жилой недвижимости эконом и комфорт-класса во Львове: ЖК Greenville Park Lviv (введено 3 дома из 12), ЖК Добра оселя, ЖК Мисто Трав, ЖК Greenville House. В Киеве львовский девелопер реализует ЖК класса бизнес – Greenville на Печерске и Greenville Park при партнерстве НЕСТ.
НЕСТ – киевский застройщик, имеющий опыт в девелопменте объектов бизнес-класса (ЖК Времена года, ЖК Покровский посад) и комфорт-класса (ЖК Изумрудный).
Более подробно о ЖК Greenville на Печерске можно прочитать, перейдя по ссылке.
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