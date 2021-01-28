ЖК Greenville на Печерске: новые перспективы с новыми застройщиками

ЖК Greenville на Печерске – это комплекс бизнес-класса, строится в Печерском районе Киева. В прошлом – это проект ЖК Новопечерский квартал № 5 от New Sigma Development. С приходом новых застройщиков у объекта появился реальный шанс решить ряд старых проблем.

Об этом говорится в обзоре ресурса НЕРУХОМІ.

Как известно, в январе 2019 года было заявлено о новом девелопере объекта. Дальнейшая реализация следующих очередей была представлена как отдельный проект от Greenville – ЖК Greenville на Печерске. Комплекс Новопечерский квартал № 5 стал отдельным 2-секционным жилым домом (I очередь, секции №1 и №2).

Учитывая, что к Greenville перешел проект от другого девелопера, проблемы с коммуникациями ЖК Новопечерский квартал № 5 не являются следствием действий нового застройщика. Кроме того, именно Greenville должен обеспечить подключение инженерных коммуникаций указанного объекта.

Описание: ЖК Greenville на Печерске Источник: Alt:

Подчеркнем, что пришедшие строительные компании хорошо себя зарекомендовали на рынке. Greenville – львовский застройщик, имеющий в своем портфеле реализованные объекты жилой недвижимости эконом и комфорт-класса во Львове: ЖК Greenville Park Lviv (введено 3 дома из 12), ЖК Добра оселя, ЖК Мисто Трав, ЖК Greenville House. В Киеве львовский девелопер реализует ЖК класса бизнес – Greenville на Печерске и Greenville Park при партнерстве НЕСТ.

НЕСТ – киевский застройщик, имеющий опыт в девелопменте объектов бизнес-класса (ЖК Времена года, ЖК Покровский посад) и комфорт-класса (ЖК Изумрудный).

Более подробно о ЖК Greenville на Печерске можно прочитать, перейдя по ссылке.