Жители Запорожской области начали активно платить налоги на недвижимость

Местные бюджеты Запорожского региона с начала года получили 92 миллиона гривен налога на недвижимое имущество, отдельное от земельного участка. Поступления по сравнению с прошлым годом возросли на 11 миллионов гривен или на 13%

Об этом сообщили в пресс-службе областной налоговой.

В частности, от юридических лиц в местные бюджеты поступило 62 миллиона гривен налога на недвижимость, предприниматели-физлица заплатили 30 миллионов гривен, что больше чем было в прошлом году на 45%.

Наибольшие поступления обеспечили владельцы недвижимости в Запорожье - 30,7 миллиона гривен. В бюджеты Мелитополя, Мелитопольского и Веселовского районов направлено 15,6 миллиона гривен, Акимовского и Приазовского районов - более 11 миллионов, Бердянск, Бердянского и Приморского районов - 8 миллионов, Вольнянского и Новониколаевского районов - 5,1 миллиона, Запорожского района - 4,8 миллиона гривен.

В местные бюджеты поступило 62 миллиона гривен налога на недвижимость pixabay.com

По состоянию на конец года в Запорожской области зарегистрировано 4033 владельцев недвижимости-юридических лиц и 23 тысячи — физических лиц, недвижимость которых подлежит налогообложению.

Как сообщали НЕРУХОМІ, жители Запорожской области за первое полугодие заплатили за недвижимость более 60 млн гривен налогов в первом полугодии, что на 9% больше аналогичного периода в 2019 году.