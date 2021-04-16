Жильцы высотки на Подоле пожаловались на незаконные строительные работы в подвале

Жильцы ЖК Замковецкая-Новомостицкая, который находится по улице Данченко, 32б, в Подольском районе столицы, пожаловались на незаконное переоборудование подвальных помещений неизвестными.

Как сообщает "Киеввласть", по мнению киевлян, переоборудование подвальных помещений может привести к непоправимым последствиям и повредить здание. В градостроительном Департаменте КГГА подчеркнули, что не выдавали никаких разрешительных документов на переоборудование, подготовительных или строительных работ.

Описание: Жильцы опасаются за сохранность дома из-за строительных работ в подвале Источник: pixabay.com Alt:

Депутат Киевсовета Алексей Окопный подготовил обращение на имя председателя КГГА, в котором попросил разобраться в ситуации. В своем обращении депутат подчеркнул, что строительные работы по указанному адресу начались еще в ноябре прошлого года. "Это может привести к аварийным последствиям и повредить собственность жителей", – сообщил депутат.

Окопный также попросил Кличко связаться с инициативной группой жильцов жилого комплекса и уведомить их о результатах проверки.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевская прокуратура будет судиться с частной компанией, которая решила пристроить офисное здание к памятнику архитектуры по улице Михаила Омельяновича-Павленко, 14/12 в Печерском районе столицы.