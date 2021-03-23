Частная компания решила изуродовать памятник архитектуры на Печерске пристройкой

Киевская прокуратура будет судиться с частной компанией, которая решила пристроить офисное здание к памятнику архитектуры по улице Михаила Омельяновича-Павленко, 14/12 в Печерском районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Строительство должно начаться на участке 0,2 га в Крестовом переулке, который включает в себя придомовую территорию дома по ул. Михаила Омельяновича-Павленко (бывшая Суворова). Подчеркивается, что этот участок находится в центральной планировочной зоне, историческом ареале города. Строительство здесь регулируется особыми правилами.

Как сообщили в прокуратуре, собственник решил пристроить к дому офисное помещение, но местные жители начали протестовать, поскольку это здание является памятником архитектуры. В связи с этим прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева, чтобы вернуть историческое здание в собственность города и защитить его от застройки.

Описание: Дом по ул. Михаила Омельяновича-Павленко Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

Как выяснили НЕРУХОМІ, собственником здания по улице Михаила Омельяновича-Павленко значится ООО "Проперти РЕНТ". Компанию обязали заключить охранный договор. Бенефициаром "Проперти РЕНТ", согласно открытым данным, является Наталья Лозинская.

Как известно, четырехэтажный розовый особняк на Омельяновича-Павленко, 14/12 считается одним их лучших образцов времен модерна Киева, построен в начале прошлого века. Фасад здания украшает лепнина. Оно было построено по проекту архитектора Евгения Ермакова – автора многочисленных сакральных сооружений. Сегодня в этом здании располагается Миграционная служба Печерского района.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в конце прошлого года в Киеве коммунальщики демонтировали веранду грузинского ресторана "Хурма". Пристройка была незаконной, располагалась почти вплотную к станции метро "Золотые ворота" и закрывала фасад памятника архитектуры.