Жильцы самого высокого жилого небоскреба в мире подали в суд на застройщика

Американцы, которые проживают в одном из самых высоких небоскребов Нью-Йорка на Манхэттене по адресу Парк-авеню 432, подали в суд на застройщика из-за постоянных проблем в связи с дефектами, которые были выявлены после строительства.

Как сообщает The New York Times, правление кондоминиума подало в суд иск, утверждая, что квартиры из-за ошибок в проектировании постоянно подтапливает, лифты ломаются, досаждает шум во время раскачивания здания в ветряную погоду. Кроме того, за год в доме уже трижды пропадало электричество, из-за чего не работало кондиционирование. В жалобе подчеркивается, что подрядчик по ошибке просверлил электропроводку, а устранение неполадки обошлось в 1,5 миллиона долларов.

Описание: Проблемный небоскреб Источник: GETTY IMAGES Alt:

Скандал с этим домом в первый раз разгорелся в феврале, когда жильцы пожаловались журналистам Times на качество постройки. Впоследствии они подали в Верховный суд Нью-Йорка коллективный иск на 250 млн долларов против компаний-девелоперов и застройщиков, CIM Group и Macklowe Properties, в котором в качестве повода указываются вопросы, связанные с риском для жизни. При этом указанная сумма не включает возможные штрафные санкции, и по итогу может еще вырасти.

Небоскреб, высота которого достигает 426 метров, был построен в 2015 году и является третьим по высоте зданием в мегаполисе и самым высокой жилой высоткой в мире. Стоимость проекта – 3,1 млрд долларов. В нем располагается 125 квартир элитного класса.

Среди жильцов – саудовский магнат Фаваз Алхокайр, один из членов семейства, владеющего брендом текилы Jose Cuervo. Здесь проживала и актриса Дженифер Лопес, но она поспешила избавиться от этой недвижимости.

Жилье здесь еще не продали до конца, а после возникших скандалов спрос на апартаменты упал.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нью-Йорке построят уникальный 160-этажный жилой комплекс. При этом создатели хотят сделать проект максимально энергоэффективным: здесь будут установлены специальные турбины для ветра и фотоэлектрические фасады.