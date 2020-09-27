В Нью-Йорке построят уникальный 160-этажный жилой комплекс. Фото

В Нью-Йорке планируют построить небоскреб, высотой более 700 метров, он будет состоять из 160 этажей. При этом создатели хотят сделать проект максимально энергоэффективным: здесь будут установлены специальные турбины для ветра и фотоэлектрические фасады.

Уникальный небоскреб построят в Нью-Йорке archinect.com

Как сообщает Archinect News, над разработкой проекта Mandragore New York работали архитекторы студии Rescubika из Парижа. Так, согласно проектной документации, высота здания будет равняться 737 метрам, в нем установят 36 ветровых турбин и теплонасосы. Также большое внимание уделят материалам из дерева.

Уникальный небоскреб построят в Нью-Йорке archinect.com

Жилье здесь сделают удобными как для проживания – так и для работы: в квартирах будут кабинеты, что весьма удобно в условиях пандемии коронавируса.

Располагаться комплекс будет на острове Рузвельта.

Уникальный небоскреб построят в Нью-Йорке archinect.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, в спальном районе Сингапура построили уникальный экологический дом с двойным фасадом, что обеспечивает дополнительный комфорт для его жителей.