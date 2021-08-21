Жилье в Кремниевой долине по сумасшедшим ценам: сгоревший дом ушел за $1 млн

В Кремниевой долине (пригород Сан-Франциско, США) продали сгоревший дом почти за миллион долларов в ходе торгов, которые длились около трех дней.

Как сообщает CNBC, это был двухэтажный дом, в котором располагались четыре спальни. Как рассказала риелтор Мелинда Бирн, недвижимость в Уолнат-Крик пользуется большим спросом и несмотря на такое состояние дома за три дня им поинтересовались около сотни человек. В итоге дом, который изначально выставили за $850 тысяч, продали за $1 млн. Когда уже определили покупателя, пять человек оставили заявки, если вдруг тот в последний момент откажется от покупки.

Описание: Сгоревший дом в Кремниевой долине Источник: cnbc.com Alt:

По ее словам, купил дом опытный инвестор, он собирается его отстроить, чтобы потом продать еще за более дорогую стоимость.

Дом сильно пострадал от пожара, прачечная, гостиная и гараж полностью сгорели. От здания остался практически один каркас. Для восстановления понадобится минимум полгода.

Как отмечают риелторы, в районе Уолнат-Крик большой спрос на жилье, до города около часа езды. Цены взлетели особенно сильно на фоне эпидемии коронавируса, когда люди бросились искать дома за городом.

Описание: Сгоревший дом в Кремниевой долине Источник: cnbc.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине цены на загородную недвижимость в среднем выросли на 10-15%, в зависимости от места расположения, площади и качества строительства. Но до конца года цены могут вырасти еще на 10%