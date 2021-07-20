Загородная недвижимость подорожала на 15% и это еще не предел – риелторы

В Украине цены на загородную недвижимость в среднем выросла на 10-15%, в зависимости от места расположения, площади и качества строительства. Но до конца года цены могут вырасти еще на 10%

Об этом сообщили в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Наиболее изменение цен коснулось классов комфорт+ и бизнес в пригороде Киева – около 20 км от столицы. За полгода жилье здесь подорожало на 15% и до конца года возможен рост цен еще на 10%. Но здесь еще многое зависит от экономической ситуации в стране: что будет с инфляцией, налогами и развитием ипотечного кредитования.

Как рассказал глава ассоциации Юрий Пита, подорожание загородной недвижимости обусловлено высоким интересом со стороны инвесторов, а за два года строительства стоимость жилья может вырасти до 40-50%. По словам главы АСНУ, наиболее популярны на рынке квартиры комфорт-класса (порядка 30%) и частных домов с таунхаусами (20%). На инвестиционную привлекательность влияет место расположения и удобное транспортное сообщением со столицей.

Описание: Загородное жилье подорожало Источник: pixabay.com Alt:

Как считает Пита, украинцы готовы вкладывать средства в недвижимость, с целью сохранения и приумножения их, но без экономического развития в стране, вскоре цены на рынке недвижимости достигнут своего "потолка".

При этом цены на нежилую недвижимость остаются относительно стабильные, колебания не превышают 5%. Незначительное увеличение ставок возможно произойдет осенью.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно данным FIMA, за первое полугодие 2021 года стоимость квадратного метра в украинских новостройках выросла от 10 до 20%. Ассоциация проанализировала ситуацию на рынке и отмечает, что себестоимость жилья растет еще быстрее.