Жена судьи ВСУ купила две квартиры в ЖК Tetris Hall по ценам ниже рыночных

Супруга судьи Верховного Суда Украины Богдана Львова Инна приобрела две квартиры в ЖК Tetris Hall бизнес-класса, который расположен на улице Деловой, 1/2 в Печерском районе Киева по цене, которая существенно отличается от рыночной.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Как уточнили в ЦПК, Инна Львова купила жилье в одном из самых дорогих столичных комплексов еще в марте. Также она приобрела здесь два паркоместа и два помещения для хранения велосипедов. Площадь купленных квартир – 71 и 130 "квадратов".

Как пишет застройщик: "Tetris Hall – это симбиоз архитектуры модернизма, удобного местонахождения и сервиса высокого уровня. Продуманная планировка зданий предусматривает просторные квартиры, двухэтажные пентхаусы, вместительную парковку и технические помещения. В просторном лобби комплекса будет находится ресепшн и круглосуточный консьерж-сервис".

"При этом приобрести квартиры жене судьи удалось довольно выгодно. Цена квадратного метра в Tetris Hall начинается от 4 тысяч долларов, однако жене Львова, судя по декларации, квартиры обошлись 7 812 612 грн за 130 кв.м и 4 284 336 грн за 71 кв.м. То есть, фактически в 2 раза дешевле", - говорится в расследовании

При этом подчеркивается, что и такую стоимость жилья вряд ли бы потянула супруга судьи, поскольку в доходах у нее за 2020 год указано лишь 12 тысяч гривен. Богдан Львов в прошлом году получил 3,9 млн гривен зарплаты.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве обворовали квартиру судьи Соломенского районного суда Виктории Жовноватюк. Она сообщила, что связывает ограбление с поданной декларацией о доходах. По мнению судьи, грабители изучили налоговый документ и решили, что могут поживиться.