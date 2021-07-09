Жена судьи ВСУ купила две квартиры в ЖК Tetris Hall по ценам ниже рыночных

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Супруга судьи Верховного Суда Украины Богдана Львова Инна приобрела две квартиры в ЖК Tetris Hall бизнес-класса, который расположен на улице Деловой, 1/2 в Печерском районе Киева по цене, которая существенно отличается от рыночной.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
Как уточнили в ЦПК, Инна Львова купила жилье в одном из самых дорогих столичных комплексов еще в марте. Также она приобрела здесь два паркоместа и два помещения для хранения велосипедов. Площадь купленных квартир – 71 и 130 "квадратов".
Как пишет застройщик: "Tetris Hall – это симбиоз архитектуры модернизма, удобного местонахождения и сервиса высокого уровня. Продуманная планировка зданий предусматривает просторные квартиры, двухэтажные пентхаусы, вместительную парковку и технические помещения. В просторном лобби комплекса будет находится ресепшн и круглосуточный консьерж-сервис".
"При этом приобрести квартиры жене судьи удалось довольно выгодно. Цена квадратного метра в Tetris Hall начинается от 4 тысяч долларов, однако жене Львова, судя по декларации, квартиры обошлись 7 812 612 грн за 130 кв.м и 4 284 336 грн за 71 кв.м. То есть, фактически в 2 раза дешевле", - говорится в расследовании
При этом подчеркивается, что и такую стоимость жилья вряд ли бы потянула супруга судьи, поскольку в доходах у нее за 2020 год указано лишь 12 тысяч гривен. Богдан Львов в прошлом году получил 3,9 млн гривен зарплаты.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве обворовали квартиру судьи Соломенского районного суда Виктории Жовноватюк. Она сообщила, что связывает ограбление с поданной декларацией о доходах. По мнению судьи, грабители изучили налоговый документ и решили, что могут поживиться.
Жилой комплекс строится с нарушениями
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