В Киеве обворовали квартиру судьи после того, как та подала декларацию. Фото

В Киеве обворовали квартиру судьи Соломенского районного суда Виктории Жовноватюк. Происшествие произошло ночью на этих выходных.

Как уточняет "Судебно-юридическая газета", происшествие произошло в ночь на 4 апреля между 2 и 6 часами. В этой квартире проживают мать и бабушка судьи. В момент кражи в квартире спала только старушка и не слышала взлома. Сама судья Жовноватюк хоть здесь и прописана, но проживает по другому адресу.

Описание: Обворовали квартиру родственников судьи Источник: sud.ua Alt:

Она сообщила, что связывает ограбление с поданной недавно декларацией о доходах. По мнению судьи, грабители изучили налоговый документ и решили, что могут поживиться. Но в итоге пострадало имущество, которое принадлежало ее матери. По данным издания воры украли деньги и драгоценности, точная сумма пропажи не уточняется.

Описание: Обворовали квартиру родственников судьи Источник: sud.ua Alt:

Описание: Обворовали квартиру родственников судьи Источник: sud.ua Alt:

Согласно открытым источникам, в официальной декларации судьи указаны четыре квартиры в Киеве, Киевской области, Харькове и Кировоградской области, дом в Белогородке (возле столицы), 10 земельных участков, несколько объектов незавершенного строительства, среди которых значится дом на 700 "квадратов".

Также семье Жовноватюк принадлежат пять авто, три из которых – Toyota LAND CRUISER.

Как сообщали НЕРУХОМІ, киевлянин стал жертвой банды, члены которой похитили его и удерживала в плену, пытаясь заполучить квартиру. Его случайно нашли во время обыска в доме одного из подозреваемых, который расположен в Николаевской области. Мужчина считался пропавшим без вести с 2017 года.