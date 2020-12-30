Здания старинного завода в Киеве разрушили без разрешения Минкульта

Снос старинных зданий сухарного завода в Киеве по улице Протасов Яр, 3 был совершенно незаконным, застройщик, который здесь наметил масштабное строительство, действовал, не получив всех разрешительных документов.

Как сообщает The Village Украины, Министерство культуры не согласовывало проект строительства и не выдавала никаких разрешений архитекторам. Стоит подчеркнуть, что хоть здание и не является памятником, тем не менее оно находится в зоне исторического ландшафта. И прежде, чем проводить какие-либо роботы на этой территории необходимо получить разрешения Минкульта.

"Электронная база данных документооборота Министерства культуры и информационной политики Украины не содержит сведений о наличии согласования проектной документации", - сообщили в ведомстве.

Описание: Незаконное строительство в Протасовом Яру Источник: facebook.com/korob.anton Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве вместо старинных зданий сухарного завода вырастет восьмиэтажный офисный центр согласно проекту, разработанному компанией Yunakov Architects. Визуализацию нового объекта можно увидеть на сайте архитекторов.

По имеющимся у строителей документам, здесь проводится "реконструкция" с надстройкой. Однако рабочие полностью разрушили старинные здания.

Строительные работы здесь начались еще 12 декабря. В КГГА сообщили, что завод в Протасовом Яру не имеет статуса памятника архитектуры. Комплекс состоит из мельницы, зернохранилища и пекарни. Был построен в конце XIX века.