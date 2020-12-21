В Киеве здания старинного сухарного завода снесут полностью под видом реконструкции

В Киеве вместо старинных зданий сухарного завода вырастет восьмиэтажный офисный центр согласно проекту, разработанному компанией Yunakov Architects. Визуализацию нового объекта можно увидеть на сайте архитекторов.

Согласно выданным документам, здесь проводится "реконструкция с надстройкой". Однако, как сообщает "Київ Media", строители полностью рушат помещения завода, о никакой реконструкции здесь речь не идет. Кроме того, активисты, пытавшиеся спасти старинные здания, побаиваются, что от рук строителей может пострадать и стоящий рядом Бактериологический институт.

Описание: На месте старинного завода здесь построят офисный центр Источник: facebook.com/korob.anton Alt:

Общественные организации подчеркивают, что строительство здесь происходит с множеством нарушений, среди которых самовольный захват улицы, отсутствие карточки на нарушение благоустройства и несвоевременное установление информационного стенда.

Отметим, что на территории завода демонтажные работы продвигаются относительно быстро. Так, за несколько дней строители разобрали большую часть конструкций. Согласно планов, новый офисный центр будет высотой в восемь этажей, его площадь составит около 7000 квадратных метров.

Описание: На месте старинного завода здесь построят офисный центр Источник: yunakov.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительные работы здесь начались еще 12 декабря. В КГГА активистам сообщили, что здания завода в Протасовом Яру не имеют статуса памятника архитектуры. Комплекс состоит из мельницы, зернохранилища и пекарни. Был построен в конце XIX века.