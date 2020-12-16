В Киеве под видом реконструкции сносят старинные здания в районе Протасового Яра. Фото

В Киеве возле Протасового Яра сносят старинные здания сухарного завода, которые были построены еще в XIX веке.

Об этом у себя в Facebook написал краевед Антон Короб, который стал свидетелем происходящего.

По его словам, комплекс сухарного завода состоит из мельницы, зернохранилища и пекарни. "Построенный в 1880-е годы комплекс сооружений завода был оформлен в романтическом духе средневековой оборонной архитектуры", - рассказал пользователь.

Корпуса были построены в три ряда параллельно железной дороге под Байковой горой на месте бывшего хутора генерала Байкова.

По словам свидетелей, строительные работы здесь начались еще 12 декабря. Они попытались вызвать на место происшествия полицию, однако те так и не приехали. В правоохранительных органах сообщили, что якобы обращения по этому адресу уже были, но на строительной площадке никого не нашли, передает The Village.

Согласно данным паспорта объекта, здесь происходит "реконструкция нежилого здания". На этом месте должен появиться восьмиэтажный офисный центр.

Как сообщается, заказчик реконструкции – трикотажная фабрика "Роза", строительные работы проводит "Альтис-Констракшн".

В свою очередь, в КГГА сообщили, что здание военной мельницы в Протасовом Яру не имеет статуса памятника. Тем не менее оно расположено в пределах исторического ареала, где действуют особые нормы для ведения строительных работ. Так, подрядчики обязаны получить разрешения Минкульта. Столичные власти подчеркнули, что у них нет информации, владеет ли компания "Альтис-Констракшн" необходимыми разрешениями.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в Киеве застройщик без необходимых разрешений разрушил старейшее здание на Саксаганского. По планам здесь также хотят возвести бизнес-центр.