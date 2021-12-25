Здание завода по переработке отходов получило престижную архитектурную премию

Победителем престижной премии World Building of the Year в 2021 году стало здание мусороперерабатывающего завода в Копенгагене.

Как сообщает New Atlas, проект, который разрабатывала архитектурная студия Bjarke Ingels Group (BIG), получил признание за свое вдохновляющее сочетание электростанции, работающей на отходах, и горнолыжного склона.

Описание: Проект CopenHill Источник: archdaily.com Alt:

Проект CopenHill безумно выглядел на бумаге, но оказался действующим и весьма практичным. Фасад состоит из стекла и алюминиевых кирпичей. Основная часть внутреннего пространства отведена под установку по переработке отходов и производство электроэнергии. По имеющимся данным завод перерабатывает в год около 440 тысяч тонн отходов и обеспечивает теплом и электроэнергией около 150 тысяч домов.

Также внутри находятся административные помещения, конференц-залы, образовательный центр для семинаров.

Вершину здания сделали в ввиде горного склона для катания на лыжах, с трассой для слалома и зон для фристайла, есть небольшие склоны для детей и начинающих лыжников. Здесь также есть пешеходная и беговая тропы, засаженные разной растительностью: 7 тысяч кустов, 300 сосен и другой зеленью.

Описание: Проект CopenHill Источник: archdaily.com Alt:

Всемирный фестиваль архитектуры (WAF) проходил в Лиссабоне в течение трех дней. Также были объявлены победители в номинациях "Ландшафт года" (победил парк "Аль-Фай" в Абу-Даби), "Проект будущего года" (обширный кампус искусств и культуры в Баффало, штат Нью-Йорк), награда WAFX (новый центр роста и развития в Маниле).

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее были названы победители среди небоскребов мира в престижной премии Skyscraper Award 2020. Как сообщает портал Emporis, впервые за 20 лет конкурса первое место отдали австралийскому зданию.