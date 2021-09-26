Стали известны победители в Skyscraper Award 2020. Фото

Названы победители среди небоскребов мира в престижной премии Skyscraper Award 2020. Как сообщает портал Emporis, впервые за 20 лет конкурса первое место отдали австралийскому зданию.

ТОП-5 небоскребов, победивших в Skyscraper Award 2020.

1 место: One Barangaroo в Сиднее (Австралия)

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Высота этого здания – 271 метр. Небоскреб является самым высоким в столице Австралии и четвертым по высоте в стране. Из окон здания открывается вид на гавань и Оперный театр. Внутри роскошные апартаменты, отель, казино и рестораны. Фасад здания изогнут и напоминает лепестки. Именно из-за необычного фасада жюри приняло решение присудить первое место этой высотке.

2 место: Telus Sky в Калагри (Канада)

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Высота здания – 222 метра. Небоскреб со стеклянным фасадом расположен в центре города. По задумке архитекторов элегантное здание должно было напоминать женский силуэт. С каждым метром вверх меняется не только форма башни, но и фактура.

Внутри располагаются жилые квартиры и бизнес-центр.

3 место: One Vanderbilt в Нью-Йорке (США)

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Высота здания – 427 метров. Проектом здания занималась компания Kohn Pedersen Fox Associates. Фасад небоскреба также выполнен из стекла. Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, эту высотку на Манхеттене собираются оборудовать полностью прозрачным лифтом, который поднимается по внешней стороне здания. Помимо лифта на высоте 324 метров разместят прозрачную площадку.

4 место: Libeskind Tower в Милане (Италия)

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Высота здания – 175 метров. Проект был создан польско-американским архитектором Даниэлем Либескиндом. В башне общей площадью 33,5 тысяч "квадратов" разместятся около 30 офисов. Проект реализовали в рамках масштабного плана городского благоустройства Милана. Так, заброшенная территория превратилась в район с хорошо развитой инфраструктурой. Фасад криволинейной башни выполнен из устойчивого современного стекла.

5 место: Qiantan Center в Шанхае (Китай)

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Высота здания – 280 метров. Шанхай является крупнейшим городом страны (24,87 млн человек в 2020 году) и одним из основных центров высотной застройки не только Китая, но и всего мира. Qiantan Center – далеко не самое высокое здание в мегаполисе, по высоте оно на 10-м месте. В башне располагаются офисы. Фасад здания выполнен с вертикальными ребрами, которые сливаются в подобие короны вверху небоскреба. Эти вертикальные опоры имеют трехметровый интервал, чтобы минимизировать препятствия для обзора изнутри.

В десятку также вошли небоскребы: Tour Alto (Курбевуа, Франция), Australia 108 (Мельбурн, Австралия), Central Park Tower (Нью-Йорк, США), North Wacker Drive (Чикаго, США) и Grand Tower (Франкфурт-на-Майне, Германия).

Между тем, в СМИ отмечают, что у премии Emporis Skyscraper Award нет прозрачной процедуры судейства: о составе жюри не известно ничего – кроме того, что группа "состоит из архитектурных экспертов из разных стран мира". Также неизвестно и о механизме отбора претендентов на победу.