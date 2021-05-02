Здание в виде облака: необычный проект реализуют в Шэньчжэне. Фото

В китайском Шэньчжэне собираются построить здание, которое внешне будет напоминать облако, выходящее из моря.

Как сообщает Dezeen, за реализацию проекта взялось архитектурное бюро из Японии SANAA. Как сообщается, зданием необычной формы будет морской музей. Его площадь составит более 100 тысяч "квадратов" и будет состоять из нескольких куполов. Для их создания используют нержавеющую сталь и непрозрачное стекло.

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"Над каждой сферой расположена сетка из нержавеющей стали с жалюзи, которая будет спасать посетителей от жаркого субтропического солнечного света и создает единый вид с ландшафтом", - сообщили авторы проекта.

Морской музей будет разделен на три выставочных зоны, расположенные вокруг большого вестибюля и нескольких дворов. Первый этаж займет пространство открытой планировки без колонн, что позволит посетителям свободно передвигаться. Здание будет сочетаться с окружающим парком.

Описание: Источник: dezeen.com Alt:

Описание: Источник: dezeen.com Alt:

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