Самое высокое произведение искусства – небоскреб Clothespin Tower в Дубае. Фото

Итальянец соорудил уникальный парящий над землей дом. Фото
Дом может подниматься вверх до 20 метров
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Израильский художник Zygo собирается реализовать крупнейшее в мире произведение искусства – небоскреб Clothespin Tower.
Как сообщает Beautiful Life, высота здания составит 170 метров, разместят его на искусственном острове. Если Zygo удастся получить поддержку городских властей и найти партнеров, строительство должно начаться в 2023 году.
Небоскреб Clothespin Tower в Дубае
beautifullife.info
Небоскреб Clothespin Tower в Дубае
beautifullife.info
По задумке автора, башня будет состоять из двух половинок, напоминать будет она прищепку. В одной части комплекса будет располагаться отель с 1200 люксовыми номерами – в другой 300 квартир, торговые центры, рестораны, фитнес-центры и спа-салоны.
Небоскреб Clothespin Tower в Дубае
beautifullife.info
Небоскреб Clothespin Tower в Дубае
beautifullife.info
По задумке автора, объединение двух половин башни укрепляет ее взаимосвязь и создает новые возможности. Это становится идеальной метафорой для будущих отношений Израиля и ОАЭ. Таким образом, проект содержит глубокую философскую концепцию с чрезвычайным эмоциональным значением.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Дубае собираются построить город-небоскреб, состоящий из трех зданий, самое высокое из которых будет насчитывать 300 этажей. За реализацию проекта The Link возьмется итальянский архитектор Луки Курчи.
Дом может подниматься вверх до 20 метров
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