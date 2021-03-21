Самое высокое произведение искусства – небоскреб Clothespin Tower в Дубае. Фото

Израильский художник Zygo собирается реализовать крупнейшее в мире произведение искусства – небоскреб Clothespin Tower.

Как сообщает Beautiful Life, высота здания составит 170 метров, разместят его на искусственном острове. Если Zygo удастся получить поддержку городских властей и найти партнеров, строительство должно начаться в 2023 году.

Описание: Небоскреб Clothespin Tower в Дубае Источник: beautifullife.info Alt:

Описание: Небоскреб Clothespin Tower в Дубае Источник: beautifullife.info Alt:

По задумке автора, башня будет состоять из двух половинок, напоминать будет она прищепку. В одной части комплекса будет располагаться отель с 1200 люксовыми номерами – в другой 300 квартир, торговые центры, рестораны, фитнес-центры и спа-салоны.

Описание: Небоскреб Clothespin Tower в Дубае Источник: beautifullife.info Alt:

Описание: Небоскреб Clothespin Tower в Дубае Источник: beautifullife.info Alt:

По задумке автора, объединение двух половин башни укрепляет ее взаимосвязь и создает новые возможности. Это становится идеальной метафорой для будущих отношений Израиля и ОАЭ. Таким образом, проект содержит глубокую философскую концепцию с чрезвычайным эмоциональным значением.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Дубае собираются построить город-небоскреб, состоящий из трех зданий, самое высокое из которых будет насчитывать 300 этажей. За реализацию проекта The Link возьмется итальянский архитектор Луки Курчи.