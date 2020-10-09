Здание с "летающей тарелкой" в Киеве стало памятником архитектуры

В Киеве знаменитое здание с "летающей тарелкой", которое расположено возле станции метро Лыбедская, попало в реестр памятников архитектуры и монументального искусства.

Об этом написал глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко у себя в Facebook.

"Здание является уникальным по своему архитектурному решению. Продуманные акустические эффекты и планирования первого уровня делают ее одной из немногих таких зданий в столице. После реставрации здание может стать современным концертным залом", - подчеркнул министр.

По его словам, статус памятника архитектуры должен уберечь здание от возможных посягательств со стороны застройщиков. Отметим, что рядом находится ТРЦ Ocean Mall. Сегодня здание с "летающей тарелкой" арендует компания бизнесмена Вагифа Алиева.

По словам министра, теперь власти Киева должны внести здание в список памятников объектов культурного наследия.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 24 сентября в Киеве на улице Саксаганского снесли здание, которое по официальной информации, было одним из старейших на этой улице. Тем не менее разрушенный дом не значился в списке архитектурных памятников. Как заявил владелец, "здание исчерпало свой ресурс".