Застройщику таки придется снести клубный Дом на Волошина в Киеве

Шестой апелляционный административный суд обязал застройщика снести новостройку по улице Августина Волошина в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщает столичная городская прокуратура на своей страничке в Facebook.

Таким образом, суд поддержал решение предыдущей инстанции и позицию прокуроров в деле о незаконном строительстве.

Как известно, клубный Дом на Волошина возвели на участке, на котором разрешена лишь усадебная застройка. Здесь существуют четки ограничения по этажности: можно строить здания, высота которых не превышает четыре этажа. Однако, застройщик возвел дом значительно выше – в семь этажей.

Ввиду явного нарушения норм, прокуратура подала иск в административный суд Киева, с требованием снести незаконную постройку. Суд полностью удовлетворил иск. Застройщик попытался обжаловать это решение в апелляционном суде, но и тут проиграл.

Теперь ему придется за свой счет снести высотку.

"Решение Окружного административного суда Киева о сносе самовольно построенного здания вступило в законную силу, принимаются меры по его реальному исполнению", - сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщали НЕРУХОМІ, клубный Дом на Волошина расположен возле станции "Караваевы Дачи", застройщик продавал квартиры в среднем по 23 тысячи гривен за "квадрат".

Еще в 2017 году после сопротивления местной общины, огласки и жалоб местных жителей, Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА отменил разрешения на начало строительных работ в связи с очевидными признаками нецелевого использования земельного участка.